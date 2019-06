Prognoza vremena za narednih nekoliko dana

Advertisements

U Hercegovini sunčano. U jutarnjim satima, kiša ponegdje u Bosni. Jutarnja temperatura od 14 do 24, a najviša dnevna do 35 stupnja.

U subotu sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 14 do 22, a najviša dnevna temperatura do 32 stupnja Celzijusa.

U nedjelju sunčano vrijeme. Jutarnja temperatura od 14 do 22, a najviša dnevna do 33 stupnja.

U ponedjeljak sunčano vrijeme vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 14 do 22, a najviša dnevna do 33 stupnja Celzijusa,prenosi Slobodnabosna

Advertisements

loading...

Facebook komentari