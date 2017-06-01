Nakon sunčanog perioda stiže nam nestabilno vrijeme: Spremite se za vrućine, ali i pljuskove širom BiH

Iz FHMZ-a naglašavaju da će i dalje biti vruće i nestabilno vrijeme. Danas se u drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju lokalni pljuskovi s grmljavinom. Jačih pljuskova može biti u istočnim, sjeveroistočnim i centralnim područjima Bosne i na istoku Hercegovine.

Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 35, na jugu do 38 stepeni.

U utorak se očekuje sunčano uz umjerenu oblačnost, ali nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana lokalnih pljuskova praćenih grmljavinom može biti širom zemlje. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 20, na jugu do 22, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 33, na jugu do 37 stepeni.

Za srijedu je najavljeno sunčano uz umjerenu oblačnost. U drugoj polovini dana lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom su najizgledniji u istočnim, sjeveroistočnim i centralnim područjima Bosne i na istoku i jugoistoku Hercegovine. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera.

Jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18, na jugu do 21, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 34, na jugu do 37 stepeni.

U petak se u Bosni i Hercegovini očekuje pretežno sunčano vrijeme. U poslijepodnevnim satima umjeren razvoj oblačnosti može uvjetovati poneki pljusak u centralnim i istočnim područjima Bosne i na sjeveru i istoku Hercegovine.

Vjetar je slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18, na jugu do 21, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 35, na jugu do 37 stepeni.

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