‘Pred nama je najhladniji 1. maj u proteklih desetak godina’: Ledeni talas i minusi, potvrdile se najave meteorologa

Ljubitelji prvomajskih izleta danas će morati pripremiti znatno topliju odjeću, jer prognoze meteorologa sa stranice BH Meteo najavljuju ekstremno niske temperature za Međunarodni praznik rada.

Prema njihovim procjenama, pred nama je najhladniji 1. maj u proteklih najmanje deset godina.

Ledeni talas i minusi u nizinama

Sinoć su mjerenja pokazala već pravi zimski ambijent na planinama – na Čvrsnici je izmjereno -8°C, dok je na Bjelašnici stepen toplije (-7°C). Hladnoća nije zaobišla ni nizine, pa je tako u Kaknju temperatura već bila pala na svega 1°C.

Meteorolozi su upozorili i na to da će se do jutarnjih sati veći dio Bosne i Hercegovine suočiti s prizemnim ili slabim mrazom. Na mrazištima i planinskim visoravnima očekuju se čak i dvocifreni minusi, što je prilično neuobičajeno za ovaj period godine.

Magla i bura kao “spasioci“ od mraza

Iako je jutros u brojnim područjima u BiH zabilježen mraz, meterolozi su pojasnili da su pojedini faktori ponegdje mogli spriječiti njegovo formiranje.

Tako bi, kako kažu, u Bosni lokalna pojava magle duž riječnih tokova mogla spriječiti njegovo formiranje, dok će u Hercegovini tu ulogu odigrati pojačana bura.

Za sve one koji nestrpljivo iščekuju sunce, dobra vijest je da se povratak osjetno toplijeg vremena očekuje već od nedjelje, prenosi N1

