Mali ritual: Kockica čokolade prije spavanja može pomoći kod nesanice, ali postoji caka

Nakon što je dugo imala lošu reputaciju, čokolada se danas sve više prepoznaje kao korisna namirnica, naročito tamna čokolada, bogata vrijednim sastojcima i benefitima za organizam.

Kako bi se neki od tih pozitivnih efekata dodatno istakli, čini se da je idealno vrijeme za konzumaciju upravo navečer, pred spavanje, jer može podstaći opuštanje i miran san, posebno ako imate problem sa nesanicom i osjećajem neispavanosti.

Zato ovu naviku vrijedi uvesti u rutinu, ali uz oprez, jer u nekim slučajevima može imati i suprotan efekat.

Prednosti tamne čokolade uvečer

Zahvaljujući prisustvu triptofana, tamna čokolada podstiče stvaranje serotonina i melatonina, hormona sreće i opuštanja, koji su važni za osjećaj blagostanja i normalan cirkadijalni ritam.

Tamna čokolada bogata je magnezijem, mineralom koji pomaže opuštanju mišića i tijela, doprinosi boljem snu i smanjuje stres i anksioznost.

Flavonoidi iz čokolade također utječu na večernje opuštanje. Između ostalog, poboljšavaju cirkulaciju, povećavaju dotok kisika u mozak i podstiču mentalno i fizičko opuštanje.

Može li čokolada navečer poremetiti san?

Iako može djelovati opuštajuće, kod nekih ljudi ima suprotan efekat. Pošto sadrži male količine kofeina, tamna čokolada navečer može otežati uspavljivanje i narušiti san, posebno kod osoba osjetljivih na stimulanse.

Da li čokolada navečer deblja?

Tamna čokolada sa 65–70% kakaa ili više može se uklopiti u uravnoteženu ishranu ako se konzumira umjereno. Jedna mala kockica ne predstavlja količinu koja bi dovela do gojenja.

Jedna kockica (oko 10 g) sadrži približno 60 kalorija.

Tamna ili mliječna čokolada navečer?

Tamna čokolada se češće preporučuje jer ima manje šećera i više antioksidansa i magnezija. Međutim, sadrži i više kofeina. Ako ne osjećate negativan efekat, tamna čokolada je bolji izbor. Ako ste osjetljivi na kofein, bolja opcija je mliječna čokolada.

