Veliko nevrijeme iz Hrvatske juri ka Srbiji i BiH: Evo koji dijelovi zemalja će biti na udaru

Šta nas očekuje govorio je za Faktor meteorolog Bakir Krajinović.

“Olujni vjetar već je prisutan u Bosni i Hercegovini, zbog čega je i izdato narandžasto upozorenje Federalnog hidrometeorološkog zavoda za danas i sutra. Upozorenje se odnosi na cijelu BiH kada je u pitanju vjetar, čije brzine će biti i do 75 kilometara na sat. Danas moramo biti spremni na određene rizike uslijed takvog nevremena. Pored jakog i olujnog vjetra koji će biti na cijelom prostoru BiH, očekujemo inzenzivne i obilne padavine posebno na zapadu naše zemlje. Očekivane količine padavina su i do 70 litara po metru kvadratnom.

Treba naglasiti da danas poslijepodne i u noći sa četvrtka na petak očekujemo prelazak kiše u susnježicu i snijeg, a već u petak u jutarnjim satima može doći do formiranja snježnog pokrivača, posebno na planinama i planinskim prevojima. Zbog toga je veliki rizik za saobraćaj i putovanje. Širom Bosne na planinama se očekuje formiranje snježnog pokrivača, a zbog nižih temperatura tokom petka on će se zadržati veći dio dana”, kaže meteorolog Bakir Krajinović.

On ističe da već danas trebamo biti spremni i oprezni. Oluja koja pristiže sa zapada uslijed pomjeranja frontalnog sistema, može izazvati razne posljedice. Ako ste namjeravali putovati, nemojte to činiti danas u poslijepodnevnim satima.

“Očekuje se formiranje snježnog pokrivača, na planinama u zapadnim dijelovima naše zemlje do 50 cm. U nizinama će taj snijeg biti postojan, a očekujemo visinu od 15 cm. No, uz intenzivne padavine, pojačan vjetar i niske temperaturne vrijednosti zraka, taj snijeg će se zadržati.

Prestanak padavina i smirivanje nevremena očekujemo od petka. Padavine i vjetar će oslabiti, pa će biti puno mirnije. I dalje će vjetar biti prisutan, ali ne i olujan. U dane vikenda očekuje se stabilnije vrijeme, ali neće doći do naglog zatopljenja”, zaključuje za Faktor Krajinović.

Slična situacija je i u susjednoj Srbiji. Kiša i lokalni pljuskovi, koјi će ponegde biti praćeni i grmljavinom, očekuju se već poslije podne i to prvo u Bačkoј, Sremu, zapadnoј i јugozapadnoј Srbiјi, a uveče i u centralnim, tokom noći i u ostalim predjelima zemlje. Naјviša temperatura kretaće se od 15 do 20 stepeni.

Kraјem dana i tokom noći kiša će preći u snijeg u planinskim predjelima јugozapadne i јužne Srbiјe, vjetar će biti u slabljenju i skretanju na sjeverozapadni, a temperatura u padu.

U petak i za vikend (27. – 29.03.) biće oblačno sa kišom i lokalnim pljuskovima, u brdsko-planinskim predjelima sa snijegom uz povećanje visine snježnog pokrivača. Lokalno se očekuјu i obilniјe padavine. U nedjelju poslije podne postepeni prestanak padavina.

Od ponedjeljka (30.03.) umjereno oblačno i vjetrovito, ponegdje sa uslovima za slabu kišu, u višim predjelima snijeg.

