Pandurević: Pokrećemo smjene u BAGS-u, mazut se koristio u privatne svrhe

Ministar komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo Mladen Pandurević izjavio je danas, povodom ponovnog prekida u isporuci toplotne energije u Vogošći, da je osigurana dovoljna količina mazuta za nastavak grijanja te najavio hitne mjere za stabilizaciju sistema i smjene u BAGS Energotehnika.

Ministar je podsjetio da je Vlada Kantona Sarajevo ranije osigurala sredstva za nabavku mazuta za grijanje stanova te potpisala sporazum s Direkcijom za robne rezerve o isporuci dovoljnih količina goriva do marta, odnosno aprila.

Nema kompromisa

– Isporučeno je oko 250 tona mazuta, nakon čega su isporuke iznenada obustavljene. Ne želim prejudicirati razloge, ali smo jučer stvorili uslove da se isporuka nastavi. Očekujemo dodatnih 150 tona, što bi, uz ovakve vremenske prilike, trebalo biti dovoljno do sredine marta – rekao je Pandurević.

Prema informacijama Ministarstva, dio ranije isporučenog mazuta korišten je i za zagrijavanje poslovnih prostora i drugih objekata izvan okvira dogovorenog snabdijevanja stanova, što je dodatno usložnilo situaciju i dovelo u pitanje kontinuitet grijanja za građane.

– Ne možemo dozvoliti da Kanton i građani finansiraju energent, dok se istovremeno ostvaruje prihod po komercijalnim osnovama bez jasne kontrole utroška – kazao je Pandurević te naglasio da grijanje građana mora biti prioritet i tu neće biti kompromisa.

Potvrdio je da je Vlada KS razmatrala informaciju o stanju u preduzeću BAGS te zatražila hitno predlaganje konkretnih mjera, a Pandurević je predložio niz mjera i zaključaka.

Kazao je da je će zatražiti pokretanje procedure za smjenu direktora BAGS-a Enisa Džihanića te imenovanje vršioca dužnosti direktora i raspisivanje konkursa za izbor stalnog direktora.

Također će tražiti okončanje procedure imenovanja stalnih članova Nadzornog odbora (oglas je već raspisan), pokretanje postupaka za utvrđivanje eventualne krivične odgovornosti odgovornih osoba, ali i provođenje eksterne revizije poslovanja društva, na što Kanton kao većinski vlasnik (65 posto) ima pravo.

Javne nabavke

Zatražit će i hitno donošenje plana javnih nabavki i raspisivanje tendera za nabavku goriva, dostavljanje izvještaja Ministarstva finansija o izvršenoj kontroli sredstava, kao i izvještaja stručne komisije o utrošku sredstava.

Paralelno s hitnim mjerama, Ministarstvo radi na trajnom rješenju problema grijanja u Vogošći – izgradnji nove toplane kojom će upravljati KJKP “Toplane–Sarajevo”. Planirano je priključenje postojećih stanova i pet javnih institucija, uz mogućnost širenja na nove objekte.

Za projekt je već dobijena urbanistička saglasnost, u toku je izrada projektne dokumentacije, a do kraja marta planirano je podnošenje zahtjeva za građevinsku dozvolu i uvrštavanje projekta na listu javnih investicija Kantona Sarajevo.

U Budžetu KS za 2026. godinu otvorena je posebna stavka za tu namjenu, dok će sredstva za realizaciju biti osigurana rebalansom.

– Radimo paralelno na dva fronta – hitnoj stabilizaciji sistema i trajnom rješenju kroz izgradnju nove toplane. Očekujem da, ukoliko ne bude nepredviđenih okolnosti, ključni dio posla završimo u ovoj godini – zaključio je ministar Pandurević.

