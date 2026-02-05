Peđa Jovanović osvaja Arenu Zagreb: Spektakl karijere pred hiljadama fanova, uskoro datumi koncerata u BiH

Jedan od najtraženijih regionalnih izvođača, Peđa Jovanović, nastavlja nizati uspjehe u karijeri. Koncerti su mu rasprodani mjesecima unaprijed, a večeras ga očekuje veliki nastup u zagrebačkoj Areni, najvećoj dvorani u Hrvatskoj.

Regionalna muzička zvijezda obećava istinski spektakl, a mnogi smatraju da je riječ o najvećem koncertu u njegovoj dosadašnjoj karijeri. Nakon što je tokom 2024. godine rasprodao čak tri koncerta u dvorani Vatroslav Lisinski i stekao titulu jednog od omiljenih pjevača hrvatske publike, Jovanović večeras podiže ljestvicu još više.

– Ne zna želja šta je nemoguće… Sutra smo ovdje zajedno! Šta reći sem, ogromno hvala – poručio je Peđa putem društvenih mreža uoči koncerta u zagrebačkoj Areni.

Podsjetimo, krajem prošle godine održao je tri koncerta u rasprodanom beogradskom Sava centru, potvrdivši status jednog od vodećih izvođača na regionalnoj sceni.

Na zadovoljstvo publike u Bosni i Hercegovini, njegov menadžment priprema nekoliko velikih koncerata širom zemlje, a više detalja bit će poznato početkom narednog mjeseca.

Već je potvrđen spektakl u Mostaru, gdje će Peđa Jovanović 13. avgusta nastupiti na stadionu Kantarevac u pratnji Big Concert Orchestra.

