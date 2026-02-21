Sanders upozorava: Umjetna inteligencija prijeti ekonomiji, demokratiji i emocionalnom životu ljudi

Američki senator Bernie Sanders kazao je da Kongres i američka javnost “nemaju pojma” o obimu i brzini predstojeće revolucije umjetne inteligencije, te je insistirao na hitnim političkim akcijama koje bi usporile njen razvoj.

Govoreći na Univerzitetu Stanford (Stanford University) zajedno s kongresmenom Ro Khanom (Ro Khanna), Sanders je bio otvoren o onome što je nazvao “najopasnijim trenutkom u modernoj historiji zemlje”.

– Kongres i američki narod su veoma nespremni za cunami koji dolazi – rekao je Sanders.

Tokom obraćanja, Sanders je ponovo pozvao na moratorij na širenje podatkovnih centara umjetne inteligencije kako bi se usporila revolucija i zaštitili radnici.

S druge strane, Ro Kana ne podržava moratorij, već se zalaže za usmjeravanje razvoja umjetne inteligencije, predlažući da SAD usvoje “singapurski model” za rast podatkovnih centara, s naglaskom na obnovljivu energiju i efikasnost vode.

U svom obraćanju studentima, Khanna je predstavio sedam principa za zaštitu od oligarhijskog zauzimanja i dominacije bogatstva generiranog inovacijama umjetne inteligencije.

– Ne moramo se pitati šta Amerika može učiniti za Silicijsku dolinu, već šta Silicijska dolina mora učiniti za Ameriku – rekao je kongresmen, za kojeg se očekuje da će se kandidovati za predsjednika 2028. godine.

Sanders je posebno istaknuo zabrinutost zbog utjecaja umjetne inteligencije ne samo na radnu snagu, već i na ličnu dobrobit i sposobnost ljudi da međusobno komuniciraju.

Spomenuo je primjer restorana u Vašingtonu (Washingtonu) koji je ponudio specijalnu ponudu za Valentinovo za ljude i njihove “prijatelje umjetne inteligencije”, što je izazvalo smijeh među studentima.

– Možda zvuči smiješno, ali istina je da mnogi ljudi postaju ovisni o umjetnoj inteligenciji za svoju emocionalnu podršku – dodao je Sanders.

Ankete pokazuju da su Amerikanci duboko zabrinuti, jer savezni regulatori i države raspravljaju o načinima kako postaviti zaštitne mjere za ovu brzo rastuću tehnologiju. Istraživanje iz 2025. godine pokazalo je da 64 posto javnosti vjeruje da će umjetna inteligencija dovesti do smanjenja broja radnih mjesta u narednih 20 godina, dok samo 17 posto smatra da će imati donekle pozitivan utjecaj na SAD u istom periodu.

Izvršni direktori tehnoloških kompanija koje predvode utrku u razvoju umjetne inteligencije tvrde da će ona potaknuti produktivnost, inovacije i nove vrste zapošljavanja, kao što je tehnološki napredak uvijek činio.

Sanders je pozvao svoje kolege u Vašingtonu i javnost na ozbiljnu debatu o budućnosti rada, ističući da umjetna inteligencija remeti ekonomiju, demokratiju i emocionalni život ljudi.

– Umjetna inteligencija i robotika nisu ni dobre ni loše. Pitanje je hoće li od toga imati koristi šačica milijardera ili će od toga imati koristi šira javnost – zaključio je Sanders.

