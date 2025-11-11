Trivić brani svog poslanika: Dok je Dončić bio na ratištu, Stevandić je upadao u kuće civila drugih nacionalnosti u Kotor Varoši

Jelena Trivić, predsjednica Narodnog fronta, komentarisala je incident u Narodnoj skupštini Republike Srpske (NSRS) kada je poslanik njene stranke Radislav Dončić izbačen sa sjednice od strane Nenada Stevandića.

– “Moralna gromada”, Nenad Stevandić, koji je u ratu paradirao u uniformi u kafiću Sokolskog doma po Banjoj Luci, našao je nekog da drži pridike o ratnom stažu – kazala je Trivić, dodajući da je nevjerovatno na šta je društvo danas spalo.

Dončićev ratni staž

Na današnjoj sjednici, tokom rasprave o ratnim ulogama, Dončić je bacio papire na Stevandića, nakon čega je izbačen sa sjednice.

– Dončić je uniformu obukao 19. septembra 1991. godine i otišao na slavonsko ratište. Bio je pripadnik Trećeg “turjačkog” bataljona Gradiške brigade (komandant bataljona Đurđević Dragutin) i to je činjenica. Kao pripadnik navedene brigade i bataljona, Dončić je bio na svim ratištima na kojima je učestvovao Treći turjački bataljon – navela je Trivić.

Dodala je da Stevandić treba objasniti gdje je bio i šta je radio tokom rata, te kako je završio fakultet 1995. godine, ističući da Radislav Dončić nije upadao u kuće civila, već da je svoj ratni staž proveo časno i dostojanstveno.

– Dok je Dončić nosio uniformu i bio na ratištu, Stevandić je u uniformi upadao u kuće civila drugih nacionalnosti u Kotor Varoši, paradirao po Banjoj Luci, po kafićima hotela Bosna i Sokolskog doma, a uz to sve, uspio je završiti fakultet. Kako je to uspio, to on treba objasniti – istakla je Trivić.

Stevandićev politički put

Trivić je dodala da je žalosno što uopšte treba odgovarati na njegove netačne tvrdnje, jer Dončić ima svoje ratne drugare i komandante koji mogu potvrditi gdje je bio i šta je radio tokom rata, dok se, kako je navela, zna i šta je Stevandić radio.

– O političkom putu Nenada Stevandića takođe se mnogo zna. Od najžešćeg kritičara Milorada Dodika, postao je njegov saučesnik u urušavanju institucija Republike Srpske i prodaji srpskih nacionalnih interesa, čemu smo svjedočili na posebnoj sjednici Narodne skupštine 18. oktobra ove godine. Ta sjednica, kao i Stevandićeva uloga u ratu, ostat će njegova vječna sramota kao predsjednika Narodne skupštine – zaključila je Trivić.

