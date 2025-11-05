BiH

Građani mu ne daju mira: Oko premijera KS policija morala formirati živi štit, prate ga u stopu

2.1K  
Objavljeno prije 9 minuta

Kantonalni premijer Nihad Uk stigao je na mjesto događaja u pratnji policije, koja je prethodno spriječila građane da uđu na sjednicu Vlade KS

Neformalna grupa građana koja se jutros okupila ispred zgrade Vlade Kantona Sarajevo kako bi od nadležnih tražili otkazivanje utakmice između Dubaija i izraelskog Hapoela, uputila se ka Evropskoj kući kulture i nacionalnih manjina u parku “Kemal Monteno”, gdje je za 13 sati bila zakazana press-konferencija premijera Nihada Uka o unapređenju kvalitete zraka u Kantonu Sarajevo, javlja Faktor.

Kantonalni premijer Nihad Uk stigao je na mjesto događaja u pratnji policije, koja je prethodno spriječila građane da uđu na sjednicu Vlade KS.

Podsjetimo, građani od Uka i ostalih u Vladi KS zahtijevaju otkazivanje utakmice između Dubaija i izraelskog Hapoela planiranu 6. novembra u sarajevskoj Zetri.
Iz Vlade KS su ranije saopćili kako “organizatori protesta nisu prihvatili poziv premijera Uka na razgovor”.¸

– Premijer Kantona Sarajevo Nihad Uk pozvao je predstavnike protesta na dijalog i razgovor. Nažalost, poziv na dijalog je odbijen od strane organizatora protesta – naveli su.
Eldina Zolj – Balenović, jedna od okupljenih građanki, kazala je za Faktor kako okupljanjem žele da pokažu da u našem Sarajevu nema mjesta gostima iz države koja čini genocid.

– Zetra koja je izgrađena našim novcem, naša Zetra, ne može biti domaćin događaju kojeg se stidi cijela Evropa i sav normalan svijet. Premijer je pristao na razgovor sa delegacijom, ali okupljeni građani nisu nikakva organizacija, nego obični ljudi, studenti, radnici i nemamo nikakve organe upravljanja, pa ni delegaciju.

Tražili smo kada već ima vremena da se sastaje sa delegacijama Izraela da pronađe vrijeme i za svoje građane, izađe pred nas i da mu kažemo šta mislimo. Pored toga, neshvatljivo je da se sutra u Zetri aplaudira i poslije sinoćnje nesreće u Tuzli – kazala je Zolj – Balenović.

Okupljeni su pozvali sve građane Sarajeva da se sutra okupe ispred dvorane Zetra u znak protesta.


Teme:, , ,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh