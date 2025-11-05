Građani mu ne daju mira: Oko premijera KS policija morala formirati živi štit, prate ga u stopu

Neformalna grupa građana koja se jutros okupila ispred zgrade Vlade Kantona Sarajevo kako bi od nadležnih tražili otkazivanje utakmice između Dubaija i izraelskog Hapoela, uputila se ka Evropskoj kući kulture i nacionalnih manjina u parku “Kemal Monteno”, gdje je za 13 sati bila zakazana press-konferencija premijera Nihada Uka o unapređenju kvalitete zraka u Kantonu Sarajevo, javlja Faktor.

Kantonalni premijer Nihad Uk stigao je na mjesto događaja u pratnji policije, koja je prethodno spriječila građane da uđu na sjednicu Vlade KS.

Podsjetimo, građani od Uka i ostalih u Vladi KS zahtijevaju otkazivanje utakmice između Dubaija i izraelskog Hapoela planiranu 6. novembra u sarajevskoj Zetri.

Iz Vlade KS su ranije saopćili kako “organizatori protesta nisu prihvatili poziv premijera Uka na razgovor”.¸

– Premijer Kantona Sarajevo Nihad Uk pozvao je predstavnike protesta na dijalog i razgovor. Nažalost, poziv na dijalog je odbijen od strane organizatora protesta – naveli su.

Eldina Zolj – Balenović, jedna od okupljenih građanki, kazala je za Faktor kako okupljanjem žele da pokažu da u našem Sarajevu nema mjesta gostima iz države koja čini genocid.

– Zetra koja je izgrađena našim novcem, naša Zetra, ne može biti domaćin događaju kojeg se stidi cijela Evropa i sav normalan svijet. Premijer je pristao na razgovor sa delegacijom, ali okupljeni građani nisu nikakva organizacija, nego obični ljudi, studenti, radnici i nemamo nikakve organe upravljanja, pa ni delegaciju.

Tražili smo kada već ima vremena da se sastaje sa delegacijama Izraela da pronađe vrijeme i za svoje građane, izađe pred nas i da mu kažemo šta mislimo. Pored toga, neshvatljivo je da se sutra u Zetri aplaudira i poslije sinoćnje nesreće u Tuzli – kazala je Zolj – Balenović.

Okupljeni su pozvali sve građane Sarajeva da se sutra okupe ispred dvorane Zetra u znak protesta.

Facebook komentari