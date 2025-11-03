Sarajevo spremno za praznike: Poznato ko nastupa 1., 2. i 3. januara 2026. godine

Na Trgu Prve brigade policije, preko puta Vijećnice, od 1. do 3. januara biće održani besplatni koncerti popularnih regionalnih izvođača:

1. januar – Letu Štuke: Sarajevski bend poznat po snažnim emocijama i prepoznatljivom autorskom izrazu, koji će, pred domaćom publikom, otvoriti novogodišnju muzičku čaroliju.

2. januar – Petar Grašo: Regionalna zvijezda čiji hitovi redovno pune trgove i diraju pravo u srce, donosi atmosferu za pamćenje.

3. januar – Van Gogh: Legendarni rock bend čiji energični nastupi i karizma garantuju spektakularan završetak prazničnog programa.

Kako su istakli iz Turističke zajednice KS, ovaj program dio je kontinuiranih napora da se Sarajevo pozicionira kao autentična i atraktivna novogodišnja destinacija koja spaja muziku, kulturu i praznični duh, prenosi Novi.

“Zadovoljstvo nam je što će Sarajevo i ove godine ponuditi bogat i kvalitetan muzički program kojim će dočekati i prve dane 2026. godine. Besplatni koncerti vrhunskih izvođača na jednoj od najljepših lokacija u gradu potvrđuju našu posvećenost promociji Sarajeva kao atraktivne, otvorene i gostoljubive destinacije u zimskom periodu”, rekao je Haris Fazlagić, predsjednik Turističke zajednice KS.

Ipak, još uvijek nije poznato da li će Sarajevo imati veliki novogodišnji koncert 31. decembra, odnosno ko će nastupiti za sam doček Nove godine.

Doček Nove godine u Sarajevu tradicionalno privlači hiljade posjetilaca iz zemlje i regiona, a organizatori poručuju: “Vidimo se na koncertima, Sarajevo vas čeka raširenih ruku”.

