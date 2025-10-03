Inspekcija u Sarajevu kontrolisala 25 ćevabdžinica, mikrobakterije pronađene kod 12,6 posto uzoraka

Tačnije, kontrole su izvršene na osnovu službenih kontrola Inspektorata sanitarne, zdravstvene, farmaceutske inspekcije i inspekcije za hranu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS.

Službene kontrole podrazumijevale su kontrolu higijene procesa rada, analizu briseva radnih površina, opreme i pribora, te mikrobiološku kontrolu zdravstvene ispravnosti hrane u saradnji sa Ispitnim laboratorijem Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

“Najvažnije je istaći da su rezultati ovih kontrola pokazali da su svih 68 ispitanih uzoraka gotove hrane (ćevapi, piletina, sudžukice) bili usklađeni sa odredbama Pravilnika o mikrobiološkim kriterijima za hranu i Smjernicama za tumačenje i provedbu pravilnika o mikrobiološkim kriterijima za hranu što potvrđuje njihovu mikrobiološku ispravnost i sigurnost za potrošače”, navodi se u izvještaju.

Osim toga, od ukupno uzetih 143 uzoraka briseva sa različitih površina, opreme, pribora, ruku i odjeće uposlenih 125 briseva, ili 87,4 posto, bilo je u potpunosti u skladu sa odredbama Pravilnika o mikrobiološkim kriterijima za hranu, odnosno Smjernicama za tumačenje i provedbu pravilnika o mikrobiološkim kriterijima za hranu, dok je kod 18 briseva, ili 12,6 posto utvrđeno prisustvo mikroorganizama (aerobne mezofilne bakterije i enterobakterije) iznad definisanih graničnih vrijednosti, za što su inspektori odmah djelovali korektivno te izdali rješenja o otklanjanju nedostataka.

“Inspektori za hranu na području Kantona Sarajevo nastavljaju redovne kontrole iz svoje nadležnosti kod subjekata u poslovanju s hranom kako bi se osiguralo da higijenski standardi u pripremi hrane budu na najvišem nivou, te da hrana u prometu bude zdravstveno ispravna”, ističe se u izvještaju inspekcije, prenosi Klix.

