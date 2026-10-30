Kiša i snijeg stižu u BiH

U Bosni se danas očekuje oblačno vrijeme sa slabom kišom. Na vrhovima planina će padati slab snijeg. U Hercegovini djelomično vedro. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 9, na jugu do 13 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 7 i 12 stepeni, na jugu zemlje od 16 do 20 stepeni, saopćio je Federalni hidrometeorološki zavod.

Oblačno sa kišom u subotu

U Sarajevu oblačno sa slabom kišom. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 6, a najviša dnevna temperatura zraka oko 9 stepeni.

U subotu u Bosni će, prema najavama meteorologa, biti oblačno sa kišom. U Hercegovini djelomično vedro, gdje se kiša očekuje u večernjim satima. Na vrhovima planina će padati snijeg. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera.

Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 8, na jugu do 12 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 7 i 11, na jugu zemlje od 15 do 18 stepeni.

Oblačno vrijeme sa kišom u BiH očekuje se u nedjelju. Na planinama će padati snijeg. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 3 i 7, na jugu od 9 do 12 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 5 i 10, na jugu od 11 do 15 stepeni,piše Avaz

Snijeg na planinama

Meoteorolozi za ponedjeljak u Bosni i Hercegovini najavljuju oblačno vrijeme sa kišom. Na planinama će padati snijeg. Vjetar umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 3 i 7, na jugu do 11 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 5 i 9, na jugu zemlje do 14 stepeni.

Facebook komentari