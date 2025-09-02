Ponovo raspisan tender na ključnoj dionici Koridora 5C

Autoceste Federacije BiH ponovo su raspisale tender za izbor konsultanta za nadzor nad izgradnjom dionice Ozimice – Poprikuše na Koridoru 5C, jedinog dijela autoputa između Zenice i Doboja koji još nije u fazi izgradnje.

Ova dionica je ključna za povezivanje sjevernog dijela Federacije BiH i omogućavanje direktne veze Sarajeva sa autoputem s Evropskom unijom, piše BiznisInfo.ba.

Prema obavijesti o nabavci, vrijednost ugovora za nadzor procijenjena je na 4,7 miliona eura bez PDV-a. Projekat će biti finansiran iz kredita Evropske investicijske banke (EIB) te bespovratnih sredstava Investicionog fonda za Zapadni Balkan (WBIF).

Predviđeno trajanje ugovora je 24 mjeseca, a rok za dostavljanje ponuda je 10. novembar 2025. godine do 11 sati, nakon čega će istog dana uslijediti javno otvaranje u sjedištu Autocesta FBiH u Mostaru.

Planirana dionica duga je 12,8 kilometara i uključuje šest tunela i devet mostova, što je čini jednom od najsloženijih na ovom dijelu Koridora 5C. Ranije procijenjena vrijednost izgradnje same dionice je oko 665 miliona KM.

Propali tender iz maja zaustavio radove

Podsjetimo, prethodni tender za izbor nadzornog tijela propao je u maju ove godine, što je izazvalo dodatne probleme u realizaciji projekta. Na tom tenderu zaprimljene su četiri ponude, no naručitelj nije izabrao pobjednika, a razlozi obustave postupka nikada nisu javno objavljeni.

Kako je tada objavio BiznisInfo.ba, valjanost svih ponuda istekla je 13. maja 2025., a samo dva dana kasnije postupak je službeno zatvoren. Ovaj neuspjeh značio je da gradnja dionice neće početi u planiranom roku, čime je dovedeno u pitanje ostvarenje obećanja federalnih vlasti da će cijeli sjeverni dio Koridora 5C biti završen do kraja 2026. godine.

Prije toga je ovaj tender već jednom padao, što znači da je ovo sada treći pokušaj.

Posljednja karika sjevernog koridora

Na sjevernom dijelu Koridora 5C trenutno se gradi šest dionica, dok je Ozimice – Poprikuše jedina koja još nije započela. Radi se o posljednjem dijelu trase između Zenice i Tešnja, odnosno Doboja, koji će nakon završetka omogućiti vožnju autoputem bez prekida – od Sarajeva pa sve do Save, preko dijela autoputa u Republici Srpskoj.

Na ovom području trenutno se izvode radovi na četiri manje dionice – Ponirak – Vraca, Vranduk – Ponirak, Nemila – Vranduk i Poprikuše – Nemila – ukupne dužine oko 20 kilometara, čime autoput dolazi nadomak Žepča. Otvaranja nekih od ovih dionica najavljuje se već za oktobar ove godine.

Osim toga, gradi se i dio trase Medakovo – Ozimica (21,3 km) i Putnikovo Brdo – Medakovo (8,5 km), koji formiraju važnu saobraćajnu cjelinu kod Tešnja.

Hoće li rokovi biti ispoštovani?

Prema ranijim najavama, cijeli sjeverni koridor trebao je biti završen do kraja 2026. godine. Međutim, višemjesečna kašnjenja i administrativne prepreke čine ovaj cilj nerealnim.

Čak i ako novi tender bude uspješan, uz predviđeni rok izgradnje od 24 mjeseca, sve je izvjesnije da dionica Ozimice – Poprikuše neće biti završena prije kraja 2027. godine.

Očekuje se da će izbor nadzora biti ključni korak koji će napokon otvoriti put početku radova i ubrzati realizaciju jednog od najvažnijih infrastrukturnih projekata u zemlji.

