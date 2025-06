Danas u BiH nestabilno vrijeme: Evo gdje su mogući pljuskovi i grmljavina

Temperature zraka izmjerene u 8:00 sati (°C): Srebrenica 12; Sokolac 13; Bugojno 16; Doboj, Drvar, Jajce, Sarajevo i Zvornik 17; Banja Luka, Livno, Sanski Most, Tuzla i Zenica 18; Prijedor 19; Bijeljina, Gradačac, Ivan Sedlo i Trebinje 21; Mostar 24°C.

Danas u Bosni i Hercegovini prije podne pretežno sunčano, ali je nestabilno vrijeme. Uglavnom u poslijepodnevnim i večernjim satima se očekuju lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 32°C, na jugu zemlje do 36°C.

U Sarajevu sunčano prije podne. Povećanje oblačnosti u poslijepodnevnim satima. Najviša dnevna temperatura zraka oko 31°C.

U utorak 17.6.2025. u Bosni pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini umjereno do pretežno oblačno. Nestabilno vrijeme širom zemlje sa lokalnim pljuskovima praćenim grmljavinom. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16°C, na jugu zemlje do 20°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 22 i 27°C, na jugu zemlje do 31°C.

U srijedu 18.6.2025. u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U poslijepodnevnim satima lokalni pljuskovi i grmljavina se očekuju na području Hercegovine, jugozapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15°C, na jugu zemlje do 19°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 30°C, na jugu zemlje do 34°C.

U četvrtak 19.6.2025. preovladavat će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana usljed lokalno jačeg razvoja oblačnosti pljuskovi sa grmljavinom mogući su na području Hercegovine, jugozapadne, centralne i istočne Bosne. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16°C, na jugu zemlje do 20°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 32°C, na jugu zemlje do 35°C.

U petak 20.6.2025. promjenljiva oblačnost. U jutarnjim satima moguća slaba kiša na sjeveru Bosne. U poslijepodnevnim satima u Hercegovini slabi lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16°C, na jugu zemlje do 21°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 28°C, na jugu zemlje do 34°C, saopštili su iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH, prenosi Radiosarajevo.

