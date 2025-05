Moj stav je jasan – izlaz iz ove krize je u potpunom uklanjanju iz vlasti onih koji ruše temelje ove države!

Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić je u intervju za Euronews BiH govorio o aktuelnoj političkoj krizi, reformama u Federaciji BiH, ali i svom odnosu sa liderom HDZ-a BiH Draganom Čovićem. Poručio je da rješenja treba tražiti isključivo unutar institucija Bosne i Hercegovine.

Euronews BiH: Da li je ovo ustavna ili politička kriza i kako Vi vidite izlaz i ove situacije?

Nikšić: Niste vi pogriješili, politička kriza u kojoj se nalazimo priozvodi i ustavno-pravnu krizu i rekao bih da to nažalost nije ništa novo. Ova trenutna je ipak među najvećim, a dolazi kao rezultat kontinuiranih pokušaja da se podriva ustavni poredak Bosne i Hercegovine. Takvi pokušaji imaju jasnu političku pozadinu. Moj stav je vrlo jasan: izlaz iz ove krize je u potpunom uklanjanju iz vlasti onih struktura koje ruše temelje ove države i koji svaki svoj politički potez temelje na izazivanju konflikta, blokadama i prijetnjama. Rješenje se nalazi isključivo unutar institucija Bosne i Hercegovine. One moraju biti mjesto gdje se vodi politička borba i to zakonito, demokratski i u interesu svih građana.

Istovremeno, izuzetno je važna podrška međunarodne zajednice, kako Evropske unije, tako i administracije Sjedinjenih Američkih Država, koji su vrlo jasno stavili do znanja da napadi na ustavni poredak neće proći bez posljedica. Kada je riječ o gospodinu Dodiku, moje mišljenje je da niko nije iznad zakona. Presude sudova ne treba komentarisati, već se one moraju provoditi. On se mora suočiti s pravosudnim institucijama BiH, baš kao i svaki drugi građanin. Prirodno i on kao i svi drugi ima pravo na pravično suđenje, zbog čega treba pričekati pravosnažnost presude. Vjerujem da će Bosna i Hercegovina, i pored svih izazova, na kraju izaći kao pobjednik.

Euronews BiH: Kakav je Vaš trenutni odnos sa Draganom Čovićem? I kako komentirate insistiranje na promjenama Izbornog zakona BiH kao uvjet za rekonstrukciju državne vlasti? Jeste i Vi to shvatili kao uvjet?

Nikšić: Moj odnos s gospodinom Čovićem je institucionalan i korektan, zasnovan na međusobnom poštovanju, ali i jasnim političkim razlikama. Mi u Trojci smo jasno poručili da nam je prioritet evropski put Bosne i Hercegovine, a ne bilo kakva politička trgovina. Već sam rekao kako insistiranje na izmjenama Izbornog zakona kao preduslova za promjenu strukture vlasti na državnom nivou nije fer prema političkim strankama opozicije iz RS, jer za nas u SDP-u nisu prihvatljive izmjene Izbornog zakona koje neće provesti i presude Suda u Strazburu. Zato inicijativa za izmjene izbornog zakona za nas ne može biti ucjena, već otvorena tema za razgovor, ali isto tako ni prepreka napretku zemlje.

U ovom trenutku imamo jedinstvenu priliku da kroz reformski zamah koji smo pokrenuli zajedno ostvarimo konkretne pomake ka EU integracijama. Vidjet ćemo kako će se prema tome na kraju odrediti HDZ, s jedne strane za evropsku platformu i saradnju ili s druge strane za blokade i partnere koji negiraju državu. Uvjeren sam da samo evropski put vodi stabilnosti naše zemlje i prosperitetu za sve građane.

Privrženosti reformama, stabilnosti i evropskom putu BiH

Euronews BiH: U Sarajevu je za 3. jun zakazana sjednica Vijeća za implementaciju mira (PIC) na kojoj će te se obratiti. To nije uobičajna praksa. Možete li pretpostaviti zbog čega su Vas zvali i koju ćete poruku poslati predstavnicima međunarodne zajednice?

Nikšić: Na sjednici Vijeća za implementaciju mira nisam pozvan samo ja kao predsjednik SDP BiH već i preostali predsjednici stranaka. Svjestan sam da to nije uobičajena praksa, ali smatram da upravo trenutak u kojem se BiH nalazi zahtijeva dodatne iskorake i otvoren dijalog sa međunarodnim partnerima. Poziv da se obratim shvatam kao priliku da se jasno prenese stav SDP BiH u kontekstu aktuelne političke i sigurnosne situacije, kao i iz perspektive Vlade Federacije BiH. Iskoristit ću priliku da prenesem poruku o našoj privrženosti reformama, stabilnosti i evropskom putu BiH. Istovremeno, neću zaobići činjenicu da je institucionalni okvir BiH suočen sa ozbiljnim izazovima zbog djelovanja političkih aktera koji otvoreno podrivaju Dejtonski mirovni sporazum i državne institucije. Cijenimo partnerstvo sa međunarodnom zajednicom i zahvalni smo na podršci svih onih koji dijele viziju stabilne, funkcionalne i evropske Bosne i Hercegovine

Euronews BiH: Kako komentarišete brojne kritike na reforme koje ste poduzeli kao Vlada FBiH (smanjenje doprinosa, minimalna plata, neradna nedjelja). Jesu li te kritike političke prirode i ako dolaze od ekonomskih stručnjaka?

Nikšić: Kritike su legitimne i dobrodošle kad dolaze s namjerom da unaprijede proces. Međutim, kada se reformski potezi poput povećanja minimalne plaće, smanjenja doprinosa ili zakonskog regulisanja neradne nedjelje pokušavaju diskreditirati bez valjanih argumenata, onda se moramo zapitati kome zapravo smeta da radnici žive dostojanstvenije i zarađuju više. Povećanje minimalne plaće na 1.000 KM je bila korekcija duboko nepravdenog odnosa prema ljudima koji nose ekonomiju ove zemlje na svojim leđima. Nismo se zavaravali da će svi pozdraviti taj potez, ali pokazalo se da smo donijeli ispravnu odluku. Paralelno smo poduzeli konkretne korake kako bismo olakšali tranziciju i poslodavcima kroz mjere koje uključuju refundaciju doprinosa i omogućavanje isplata dodatne pomoći radnicima, koje su naišle na široku primjenu. Podaci Poreske uprave govore u prilog tim mjerama: evidentiran je rast prometa, stabilnost broja zaposlenih, povećanje broja registriranih privrednih subjekata. Drugim riječima, reforme koje smo poveli počinju pokazivati svoj puni smisao, tržište rada nije ugroženo, već je dodatno stimulisano.

Što se tiče neradne nedjelje, svjesni smo osjetljivosti tog pitanja i razlika u interesima. Dosadašnje rješenje već pokazuje dobre efekte, ali razmatramo model koji bi omogućio ograničen broj radnih nedjelja godišnje, pod jasnim uslovima i uz dodatne ekstra naknade za zaposlene. To je, po meni, korektan pokušaj da se usklade potrebe poslodavaca i pravo radnika na slobodne dane. Naša obaveza je da štitimo ljude koji žive od svog rada. I ako su reforme koje provodimo počele smetati onima koji su navikli da sistem radi samo za njih, onda sam uvjeren da smo na pravom putu. Posebno želim naglasiti da jako uvažavam znanje i akademsko zvanje svakog od eksperata koji su se oglasili. Zahvalan sam im na konstruktivnim kritikama. Jako cijenim sav trud koji su uložili u prošlosti da sačuvaju od propasti naše privredne gigante poput Energoinvesta, Fabrike duhana Mostar i Sarajevo, Hidrogradnje, ŠIPAD-a, UPI-ja, Aluminija, Feroelektra, Željezare, UNIS-a sa svim kompanijama namjenske industrije, rudnika, željeznice i zato razumijem njihov strah da sada Vlada ne upropasti njihov dugogodišnji trud. Dat ćemo sve od sebe da ono što su oni u prošlosti spasili i sačuvali mi ne uništimo.

