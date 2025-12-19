U Evropu stiže ledeni val, očekuje se obilan snijeg. Temperature padaju do minus 15

Temperature zraka u 07 sati (°C): Sokolac -3; Sanski Most 0; Banja Luka, Bijeljina, Srebrenica 1; Bugojno, Jajce, Prijedor, Tuzla 2; Livno, Sarajevo, Zenica 3; Doboj, Zvornik 4; Drvar 5; Trebinje 6; Mostar 8; Gradačac 11; Bihać 12; Atmosferski pritisak u Sarajevu iznosi 951 hPa, za 7 hPa je viši od normalnog i lagano raste.

Danas će u našoj zemlji preovladavati umjereno, ponegdje pretežno oblačno vrijeme. Po kotlinama, veći dio dana, magla. Vjetar slab promjenljivog smjera. Dnevna temperatura zraka od 8 do 14, na jugu, ponegdje na sjeveru i sjeverozapadu do 16 °C. U područjima sa dugotrajnom maglom temperatura između 3 i 6 °C.

U Sarajevu sunčano. U nižim dijelovima grada, veći dio dana, magla. Dnevna temperatura zraka oko 9 °C.

Nastavlja se period relativno povoljnijih biometeoroloških prilika. Nakon prohladnog, u unutrašnjosti maglovitog jutra, kada je neophodno posvetiti pažnju odijevanju i zaštiti od nižih temperatura, danju će otopliti i biće ugodnije. Hronični bolesnici i meteoropate trebaju biti oprezniji i ne izlagati se jačim fizičkim naporima. Moguće su epizode zagađenijeg zraka, stoga bi trebalo biti oprezniji prilikom boravka na otvorenom, prenosi Novi.

Prognoza za naredne dane

U petak se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Bosni će po kotlinama i uz riječne tokove biti magle ili niske naoblake. Vjetar će biti slab, promjenljivog smjera. Jutarnje temperature kretat će se od 1 do 7 stepeni, na jugu do 9, dok će dnevne iznositi od 8 do 14, a na jugu i sjeveru zemlje do 16 stepeni Celzijusa.

U subotu će u Hercegovini i na jugozapadu Bosne biti sunčano uz umjerenu oblačnost. U ostatku zemlje preovladavat će magla ili niska naoblaka, dok je u sjevernim područjima Bosne povremeno moguća slaba rosulja. Vjetar će biti slab i promjenljiv.

Jutarnje temperature kretat će se od 0 do 6 stepeni, na jugu do 8, a dnevne od 4 do 10, dok će na jugu dosezati do 15 stepeni.

U nedjelju se u Hercegovini i na jugozapadu Bosne očekuje sunčano vrijeme. U ostalim dijelovima zemlje i dalje će dominirati magla ili niska naoblaka, uz mogućnost slabe rosulje u sjevernim krajevima. Vjetar će puhati slab, istočnog i sjeveroistočnog smjera.

Jutarnje temperature kretat će se od -1 do 5 stepeni, na jugu do 8, dok će dnevne iznositi od 4 do 10, a na jugu do 14 stepeni Celzijusa.

Zahlađenje prije Božića

Meteorolozi upozoravaju da se od 23. decembra očekuje značajna promjena sinoptičke situacije, uz jačanje polja visokog zračnog pritiska nad sjevernom Evropom.

Takav raspored omogućio bi prodor hladnog zraka iz arktičkih i sibirskih područja prema centralnoj i južnoj Evropi, uz jake istočne vjetrove i pojavu ledenih dana pokazuju najnovije srednjoročne prognoze koje je objavio Weather Channel.

Prema aktuelnim modelima, u mnogim dijelovima kontinenta temperature bi tokom božićnih praznika mogle pasti znatno ispod nule.

Najizraženija hladnoća očekuje se u centralnoj i istočnoj Evropi, kao i uz rubove Alpa, dok bi zapadni dijelovi kontinenta mogli imati nešto blaže, ali i dalje hladne zimske uslove.

Snježne padavine najavljuju se za široko područje Evrope. Slabiji do umjeren snijeg moguć je u južnim i centralnim krajevima, dok se intenzivnije padavine očekuju u istočnim i jugoistočnim regijama, kao i u planinskim područjima.

Njemačka na udaru

Njemački meteorolozi upozoravaju na dolazak snažnog ledenog vala koji bi trebao zahvatiti veći dio Evrope, uključujući i Njemačku. Građanima se savjetuje poseban oprez zbog niskih temperatura, mogućih snježnih pljuskova i skliskih saobraćajnica.

Prema njihovim najavama, ledeni val bi trebao zahvatiti Njemačku od 23. decembra, a dnevne temperature u tom periodu neće prelaziti nula stepeni. Meteorolozi upozoravaju da bi temperature mogle pasti i do -15 stepeni Celzijusa.

„Vidimo kako se arktički zrak probija prema Njemačkoj. Gotovo je sigurno da će za Božić biti hladno. Postoji oko 80 posto vjerovatnoće da ćemo zaista svjedočiti dolasku ovog hladnog zraka“, izjavio je jedan od meteorologa.

Dodao je da su noćne temperature između -5 i -15 stepeni Celzijusa sasvim realne, navode njemački mediji.

Hladnoća, međutim, neće jednako pogoditi sve regije. Kako pojašnjavaju meteorolozi, istok i jugoistok Njemačke bit će najviše izloženi ekstremnim uslovima, dok će zapad zemlje imati mraz, ali s nešto blažim temperaturama. Na istoku se čak očekuju dani s pravim ledenim uslovima, kada dnevne temperature neće prelaziti 0 stepeni, a maksimalne vrijednosti povremeno će biti i do -5 stepeni.

Ekstremni prognostički modeli predviđaju da bi južno od Berlina, na Badnjak i drugi dan Božića, dnevne maksimalne temperature mogle iznositi oko -5 stepeni Celzijusa.

Zaleđene ceste

S dolaskom hladnog vala povećava se i rizik od zaleđenih cesta. „Trenutno ima malo oborina, ali magla se može smrznuti i uzrokovati pojavu crnog leda“, upozoravaju meteorolozi.

Mjestimične snježne padavine moguće su, naročito duž baltičke obale u Schleswig-Holsteinu i Mecklenburg-Zapadnom Pomorju. Meteorolozi prvi put ove sezone najavljuju i šire snježne padaline u unutrašnjosti Njemačke, od Erfurta i Dresdena, preko Stuttgarta i Münchena, pa sve do Alpa, gdje bi zima ponovo mogla pokazati svoje najhladnije lice.

