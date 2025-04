Metereolozi izdali upozorenje za danas i sutra

Za utorak, 15. april, najavljeni su udari južnog i jugoistočnog vjetra brzine od 40 do 55 km/h. Upozorenje će biti na snazi od 09:00 do 18:00 sati. Već sljedeći dan, u srijedu 16. aprila, očekuje se nastavak vjetrovitih uslova s prosječnim brzinama vjetra od 30 do 50 km/h tokom cijelog dana.

Meteorolozi upozoravaju građane da budu oprezni, naročito prilikom boravka na otvorenom. Postoji mogućnost da vjetar nosi krhotine koje mogu izazvati povrede ili materijalnu štetu. Također se savjetuje dodatna pažnja prilikom upravljanja vozilima, posebno na otvorenim putevima.

Prema trenutnim prognozama, vrijeme bi se trebalo stabilizovati od četvrtka, uz blagi pad temperatura i smanjenje vjetrovitosti.

Federalni hidrometeorološki zavod redovno ažurira stanje putem svoje službene web stranice, gdje se mogu pratiti sva aktuelna upozorenja i vremenske prilike, prenosi N1.

