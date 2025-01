Edin Džeko danas stigao u Sarajevu, a evo kojim povodom

Edin Džeko postigao je sinoć 10. gol sezone za Fenerbahce, a već danas doputovao je kratko u Sarajevo, kako bi potpisao izjavu kojom predlaže Ismaila Barlova za Šestoaprilsku nagradu Grada Sarajeva.

Ekipa Josea Mourinha slavila je 4:0 protiv Adane, a bh. reprezentativac i kapiten Fenera bio je strijelac jednog gola. Dijamant je danas došao u Sarajevo i potpisao izjavu kojom Barlova kandidira za Šestoaprilsku nagradu.

Prijedlog je predao Gradskoj Upravi, a u pismu se između ostalog navodi.

– Rezultati Ismaila Barlova dovoljno govore za njega i smatram da imam izuzetnu čast i privilegiju, što vam mogu predloziti Ismaila za dobitnika Šestoaprilske nagrade u 2025. godini – napisao je između ostalog Edin Džeko.

Pismo preporuke dali su i Plivački klub Spid i Fudbalski klub Sarajevo. I

Ismail Barlov ispisao je historiju paraplivanja Bosne i Hercegovine, osvojivši srebrenu medalju na Olimpijskim igrama u Parizu. Pored toga Barlov je obroio brojne države rekorde Bosne i Hercegovine.

Džeko je Šestoaprilsku nagradu dobio 2013. godine, a za priznanje bh. reprezentativca je kandidovalo Udruženje “Obrazovanje gradi BiH”.

– Za Sarajevo kažu da je grad koji ne prašta uspjeh, ali u mom slučaju, zahvaljujući ovoj nagradi, pokazalo se da to nije tačno. Sarajevo je grad koji ti vraća baš onoliko koliko mu daješ. Teško je iskazati emocije, jer sam zaista ushićen i ponosan. Kada me Udruženje Obrazovanje gradi BiH kandidovalo za Šestoaprilsku nagradu, na čemu sam im neizmjerno zahvalan, potajno sam se nadao da ću biti i dobitnik, jer ne postoji veća stvar od toga kada te prihvati sredina u kojoj si rođen. Iz iskustva znam da je to najteže postići, a danas, nakon što sam saznao da će se i moje ime naći među dobitnicima najvećeg priznanja grada Sarajeva, mogu reći da sam uspio – istakao je Džeko i nastavio:

– Ja sam Sarajlija, ja sam Bosanac i Hercegovac, i bilo gdje da se nalazim, s ponosom to ističem. Hvala gradu, hvala Udruženju, hvala čika Jovi Divjaku, hvala svima koji su u meni prepoznali osobu koja zaslužuje ovu nagradu. Nemam riječi za opisati se kako se osjećam. Hvala svima od srca – rekao je tom prilikom bh. fudbaler.

