Mogu li se radnici nadati očekivanoj pomoći: Može biti, ali…

Uredba Vlade FBiH o isplati pomoći usljed uvećanih troškova života, koja je objavljena u medijima, dovest će do gašenja firmi i otkaza. Poručili su ovo jučer u Travniku poslodavci nakon sastanka sa privrednicima, piše Oslobođenje.

Edhem Biber, predsjednik Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritorij FBiH, kaže da ova uredba ne odražava pravo stanje na terenu.

– I ako stupi na snagu, to je samo preporuka. To je isto kao kada meteorolog da prognozu vremena, pa kaže da će padati kiša i da ponesete kišobran, a vi ga niste ponijeli, jer je to samo njegova preporuka. Isto tako je i sa ovom uredbom. Ona nije donesena na zakonit način, jer se Vlada FBiH prije bilo kakvog donošenja uredbe morala konsultovati sa Ekonomsko-socijalnim vijećem, a to nije uradila. Poslodavci će to moći vrlo lako oboriti pred Ustavnim sudom, jer su prekršene sve procedure i neće imati nikakvu pravnu snagu. To je klasična populistička mjera, koja nema nikakvu svrhu. Vlada FBiH do kraja godine mora utvrditi najnižu platu, a ovo što rade ne ide u dobrom pravcu, smatra Biber.

Adnan Smailbegović, predsjednik Udruženja poslodavaca FBiH, rekao je da nema socijalnog dijaloga sa Vladom FBiH i da je to krajnje neozbiljno.

– Imamo najavljenu uredbu koja je objavljena i parcijalno iz medija saznajemo neke informacije, bez socijalnog dijaloga s bilo kime. Ništa ne znamo o njoj. Ovo su važne stvari za nas i radnike i najmanje što zaslužujemo je da sjednemo s Vladom i Sindikatom, da nađemo rješenje. Ako ovo bude bez dijaloga i u ovoj formi, značajan broj kompanija će biti u problemu i moraće otpuštati radnike, a onda ćemo imati problem s fondovima i radnim mjestima. Ovdje se vodi borba za transparentan rad. Mi smo predložili nekoliko konkretnih mjera koje bi mogle olakšati situaciju, a prije svega izmjenu Zakona o porezima na dohodak, koja bi omogućila isplatu neoporezivih naknada za ostvarene rezultate rada do 450 KM, što bi bilo motivirajuće za radnike. Mi smo ovaj prijedlog dostavili Vladi FBiH, naveo je Smailbegović.

Ministar privrede Zeničko-dobojskog kantona Samir Šibonjić kazao je da se ne trebaju donositi kafanski zakoni koji se tiču privrede, jer je ona pokretač društva.

– Donošenje uredbi bez konsultacija sa javnošću i privrednicima ukazuje na manjak transparentnosti i uključivosti u radu Vlade FBiH. Ovakav pristup može dovesti do donošenja neadekvatnih propisa, izazvati nezadovoljstvo među građanima i privrednicima, te ugroziti njihovu implementaciju. Smatram potpuno neprimjerenim da se, osim poslovne zajednice, nisu obavile konsultacije sa kantonalnim vladama i ministarstvima privrede. Mi kao Ministarstvo privrede najbliži smo privrednicima i radnicima, upoznati smo sa stanjem u kojem se nalaze i sa njihovim interesima. Privreda je pokretač svakog društva i od nje zavisi da li ćemo kao društvo i država ići naprijed ili ćemo nazadovati. Riječ privrednika i radnika se zato mora čuti kada su u pitanju ovako važne odluke, rekao je Šibonjić.

Uredba bi trebala stupiti na snagu 1. januara 2025, a po 200 KM trebali bi dobiti zaposlenici koji primaju najnižu platu u skladu s propisima o najnižoj plati i 150 KM svi ostali radnici. Ukupna mjesečna primanja zaposlenika koja obuhvataju neto platu s porezom i naknadom za topli obrok, prevoz i pomoć propisanu Uredbom ne smiju biti niža od 1.200 KM.

