Meteorolozi objavili kakvo nas vrijeme očekuje do vikenda

Danas će u Bosni biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab južnog i jugoistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 17 i 22 stepena, na jugu zemlje do 25 stepeni Celzija.

U utorak 15. oktobra, u Bosni će preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Po kotlinama i uz riječne tokove dio prijepodneva će biti magle ili niske oblačnosti. U Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 7 i 11, na jugu zemlje do 14 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 18 i 23, na jugu zemlje do 26 stepeni Celzija, prenosi N1

U srijedu 16. oktobra u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 7 i 11, na jugu zemlje do 15 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 16 i 22, na jugu zemlje do 26 stepeni Celzija.

U četvrtak 17. oktobra u Bosni i Hercegovini preovladavat će pretežno oblačno vrijeme. Lokalno može padati slaba kiša. Vjetar slab južnog i jugoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 8 i 13, na jugu zemlje do 17 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 15 i 21 stepeni Celzija.

U petak 18. oktobra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom ili lokalnim pljuskom. Vjetar slab istočnog i jugoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 14, na jugu zemlje do 17 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 16 i 22 stepena Celzija.

