Meteorolozi objavili prognozu koja ohrabruje u ove teške dane: Miholjsko ljeto u BiH je pred nama?

Temperature zraka izmjerene u 8 sati (°C):

Bjelašnica: 6

Bihać, Drvar i Prijedor: 11

Livno: 12

Bugojno, Gradačac, Jajce, Sanski Most i Sokolac: 13

Banja Luka, Bijeljina, Doboj, Sarajevo i Tuzla: 14

Srebrenica i Zenica: 15

Široki Brijeg i Zvornik: 16

Mostar i Trebinje: 20

Neum: 21

U jutarnjim satima očekuje se kiša i lokalno jači pljuskovi na sjeveru Hercegovine, centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne. Poslije toga, lokalno može pasti malo kiše. Vjetar će biti slab, sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka bit će uglavnom između 15 i 20°C, dok će na jugu zemlje dostići do 25°C.

Prognoza za Sarajevo: Pretežno oblačno, sa jačom kišom u jutarnjim satima. Veći dio dana postoji mala mogućnost za slabu kišu. Najviša dnevna temperatura zraka oko 18°C.

BIOMETEOROLOŠKA PROGNOZA: Relativno povoljna. Nakon izraženije nestabilnosti u prijepodnevnim satima, opšta slika će se djelimično popraviti u drugom dijelu dana. Osjetljive osobe mogu imati umjerene poteškoće, ali će se one postepeno umanjivati, prenosi Novi.

Prognoza za vikend:

Subota, 12.10.2024: U Bosni više niske oblačnosti u prijepodnevnim satima. U Hercegovini pretežno sunčano. Najniža jutarnja temperatura zraka između 6 i 11°C, a najviša između 15 i 20°C, na jugu do 24°C.

Nedjelja, 13.10.2024: Preovladavaće sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Ujutro će po kotlinama i uz riječne tokove biti magle. Najniža jutarnja temperatura između 5 i 10°C, na jugu do 14°C; najviša između 18 i 24°C.

Ponedjeljak, 14.10.2024: Očekuje se prolazno naoblačenje u Bosni, sa mogućom slabljenjem kiše. U Hercegovini pretežno sunčano. Najniža jutarnja temperatura između 7 i 12°C, na jugu do 14°C; najviša između 14 i 19°C, na jugu do 24°C.

Utorak, 15.10.2024: Umjereno do pretežno oblačno vrijeme u Bosni, sunčano uz umjerenu oblačnost u Hercegovini. Najniža jutarnja temperatura između 5 i 9°C, na jugu do 14°C; najviša između 15 i 20°C, na jugu do 25°C.

Izvor: Federalni hidrometeorološki zavod.

