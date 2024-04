Nakon toplog marta i hladnog aprila: Evo kakvo se ljeto očekuje u Evropi

ako su dugoročne prognoze veoma nezahvalne, jer se situacije mogu veoma brzo promijeniti, naučnici koji prate klimatske promjene te meteorolozi, ipak mogu dati grubu procjenu o tome kakvo nas vrijeme čeka ovog ljeta.

No, ono što je sigurno jeste da svijet, pa tako i Evropa prelazi iz toplog ciklusa El Ninjo u hladni ciklus La Ninja. To znači da nas očekuje ljeto obilježeno nizom valova zračnog pritiska i anomalija koji će se protezati od Sjeverne Amerike sve do Evrope.

Temperaturna anomalija

Podaci pokazuju da je El Ninjo u brzom padu, ali će se ta promjena osjetiti tek u dužem periodu i postati aktuelna krajem 2024. godine. Stoga bi ovo ljeto moglo biti usred tih promjena i zabilježiti neke neobične anomalije.

Bazirajući se na podacima iz posljednje promjene iz El Ninja u La Ninju, naučnici procjenjuju kako bismo tokom ljeta mogli zabilježiti anomalije visokog pritiska koje će se pojavljivati na istočnom dijelu Tihog okeana, pogotovo oko tropskih otoka.

Šta to znači? Kako pojašnjavaju na stranici Severe Weather Europe, sistemi pritiska rade u parovima, a značajan par je područje niskog pritiska u sjevernom Pacifiku i visokog pritiska iznad Sjedinjenih Država i Kanade. Drugi jaki par je zona visokog pritiska iznad sjevernog Atlantika, s tendencijom niskog pritiska nad Evropom.

Temperaturna anomalija za ovaj prijelazni obrazac pokazuje temperature iznad normale u većem dijelu centralnih i istočnih Sjedinjenih Država i južne Kanade, dok bi nad Evropom mogle biti zabilježene temperature niže od normalnih.

No, kako naglašavaju, ta se procjena temelji na podacima starim više od 50 godina, kad je klima bila nešto hladnija nego danas.

Dugoročna prognoza za ljeto 2024.

Iako se za stvaranje dugoročnih prognoza obično koristi nekoliko različitih modela, zbog njihove različite “pouzdanost”, model ECMWF je statistički bolji dugoročni model i smatra se pouzdanijim od ostalih.

Analizirajući podatke, naučnici ističu kako bi tokom ljeta veću tendenciju toplinskih valova i natprosječnih temperatura mogao zabilježiti jug Sjedinjenih Američkih Država, ali i sjever i gornji dio Srednjeg zapada. S druge strane okeana, u Europi, takav bi scenarij mogla osjetiti južna Evropa, piše Zimo.hr.

Gledajući pobliže uzorak površinske temperature iznad Evrope, vidimo da je vrijeme toplije od uobičajenog na velikom dijelu kontinenta. Najjače anomalije i tendencije toplinskih valova su nad centralnim i južnim dijelovima kontinenta, naglašavaju iz SWE.

Tako je iznad Sjeverne Amerike vidljiva pojava uglavnom tople anomalije, pogotovo iznad jugozapada SAD, koje se šire u ravnice, sjever SAD i gornji Srednji zapad. Mnogo manje jakih toplih anomalija nalazi se iznad istočnog dijela SAD.

Kanada će također bi toplija od normalne u većem dijelu zemlje, pod utjecajem područja visokog pritiska. Najjače anomalije vidljive su oko Velikih jezera i u južnoj Kanadi.

Što se tiče padavina, statistički model pokazuje uglavnom sušne uvjete koji se predviđaju nad kopnenom Evropom. Više padavina moglo bi biti nad sjevernim krajevima, opet zbog nižeg tlaka i nestabilnijeg vremena na zapadnim vjetrovima.

Općenito, postoje naznake utjecaja La Ninje na Evropu, što je obično teško pratiti, čak i zimi. No, postoje neki vidljivi uzorci koji su slični očekivanim anomalijama pritiska za ljeto La Ninje, dodaju iz SWE.

Tendencija dugotrajnih vrućina

Drugi odabrani model je Meteorološkog ureda Ujedinjenog Kraljevstva koji pokazuje sličan uzorak kao ECMWF.

Prema tom modelu, nad Evropom su zone niskog pritiska podijeljene u dvije regije. Glavna je tendencija toplinskog vala više prema istoku i sjeveru. Zapadni su dijelovi još pod toplim anomalijama, ali obrazac pritiska održava anomalije nižima.

S druge strane, zbog visokog pritiska, vidljiva je velika tendencija dugotrajnih vrućina u centralnoj i sjevernoj polovici SAD, s toplinskim valovima koji se šire preko granice u južnu Kanadu.

Prognoza padavina pokazuje normalne do sušne uvjete nad krajnjim zapadnim i južnim dijelovima Evrope. Više padavina predviđa se u krajnjim sjevernim krajevima zbog nižeg pritiska i nestabilnijeg vremena,piše Avaz

