Novi detalji u slučaju djevojčice Džene Gadžun: Dokumenti Kantonalne bolnice Zenica ne pokazuju da je operacija djeteta bila hitna

Faruk Haverić, ljekar specijalista ginekolog i akušer, bio je rukovodilac poliklinike Jinemed BiH koja je, nakon zatvaranja 2017. godine prodala aparat za anesteziju koji je kasnije korišten u operativnom zahvatu u kojem je preminula djevojčica.

On je pojasnio kako je Rožajac taj aparat koristio i jednom prilikom na klinici kojom je rukovodio. Istakao je kako je tada aparat tada bio verificiran te da su posjedovali dokumentaciju.

Ljekar specijalista Admira Dizdarević bila je zaposlena u Kantonalnoj bolnici Zenica od 2005. godine do 2022. Ona je od 2021. bila i načelnica Odjela oftamologije, navodi Faktor.

Danas je pojasnila uobičajnu proceduru operativnih zahvata. Između ostalog, ona je istakla kako je obavezno obaviti i anesteziološki pregled, a nakon što se pribavi saglasnost pedijatra, odnosno interniste ukoliko se radi o odrasloj osobi.

Također, dodala je ona, anesteziolog ponovo pregleda pacijenta i na dan operativnog zahvata. Pojasnila je i kako preoperaciona priprema zavisi i od vrste anestezije u kojoj se zahvat obavlja.

Dizdarević je navela kako je Džena Gadžun bila na spisku za hladni operativni program Kantonalne bolnice Zenica, a čiju je dokumentaciju pregledala nakon što je iz medija upoznata o ovom slučaju.

Posljednji pregled u ovoj bolnici zabilježen je 15. oktobra 2021. godine.

“Dijete se javilo radi promjene na čelu koja je kvasila i raskrvarila zbog povrede”, kazala je Dizdarević.

Tada je, kako je kazala, uzet nalaz brisa, međutim rezultati nalaza nisu evidentirani niti je djevojčica došla na pregled kasnije. U dokumentaciji koju je prošla hitnost operacije nije bila navedena.

“O hitnosti operacije odlučuje ljekar koji vrši pregled pacijenta”, objasnila je Dizdarević.

Treći današnji svjedok Tužilaštva Islam Zukan, bio je direktor jedne kompanije koja se bavila prodajom medicinske opreme do 2018. godine. Naime, njegova kompanija 2017. kupila je aparat za anesteziju od polikilnike Jinemed BiH te ga kasnije prodala ordinaciji Bejtović.

“Doktor Rožajac je dolazio dva puta da pregleda i testira aparat. Aparat je prodat ordinaciji Bejtović”, rekao je Zukan.

Od dokumentacije za ovaj aparat posjeduje certifikat o verifikaciji, za koji nije siguran do kad je važio s obzirom na to da oni nisu obavezni da je rade, te kupoprodajni ugovor.bPosljednji svjedok na današnjem ročištu bio je rukovodilac Sektora za pravne poslove Kantonalne bolnice u Zenici Denis Zahirović,piše N1

On je danas naveo kako se liste operativnih zahvata čuvaju na dva mjesta, kod načelnika i glavne sestre odjela. Liste se do prije otprilike godinu dana, rekao je on danas, nisu objavljivale javno. O liječenju preminule djevojčice Zukan nije upoznat.

Govorio je i o statusu Jovanović te naveo kako je imala ugovor o radu te da joj je naknadno odobren i dopunski rad. Međutim, ne sjeća se gdje, kada i na koji način joj je odobren dopunski rad. Naredno ročište zakazano je za 25. april s početkom u 10 sati. Za svjedoke bit će pozvani pripadnici MUP-a KS Kenan Mulić, Jasmin Jusko i Hasan Begić.

