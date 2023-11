Blinken: ‘Moramo učiniti više da zaštitimo palestinske civile’

“Moramo učiniti više da zaštitimo palestinske civile”, rekao je on na konferenciji za novinare.

U nekim od svojih najsnažnijih komentara do sada, Blinken je osudio Hamasovu upotrebu civila kao živog štita i ugradnju svojih boraca u civilnu infrastrukturu, ali je rekao da “civili ne bi trebali snositi posljedice zbog njegove nečovječnosti i brutalnosti”.

“Bili smo jasni da je kako Izrael vodi svoju kampanju poraza Hamasa važno kako to čini – važno je jer je to ispravna i zakonita stvar. To je važno jer neuspjeh u tome igra na ruku Hamasu i drugim terorističkim grupama”, rekao je Blinken, ponavljajući ranije komentare da je “bitno kako Izrael to radi”.

“Neće biti partnera za mir ako ih proždire humanitarna katastrofa i otuđeni su bilo kakvom uočenom ravnodušnošću prema njihovoj nevolji,” dodao je on.

Blinken je rekao da SAD vjeruju da će napore da se humanitarna pomoć uvuče i izvuku taoci “omogućiti humanitarnim pauzama”.

„To je danas bila važna oblast razgovora sa izraelskim liderima – kako, kada i gde se to može primeniti, šta treba da se uradi i koja razumevanja moraju biti postignuta“, rekao je Blinken.

“U našim današnjim raspravama pokrenut je niz legitimnih pitanja, uključujući kako iskoristiti bilo koji period pauze da maksimiziramo punu humanitarnu pomoć, kako povezati pauzu s oslobađanjem talaca, kako osigurati da Hamas ne koristi ove pauze ili aranžmane u svoju korist”, rekao je Blinken.

“Ovo su pitanja kojima se hitno moramo pozabaviti i vjerujemo da se mogu riješiti”, dodao je.

Na današnjem sastanku sa Blinkenom, izraelski ministar odbrane Yoav Gallant upozorio je da Izrael neće pristati na pauzu u borbama osim ako to ne uključuje oslobađanje talaca, rekao je za CNN jedan izvor direktno upoznat s komentarom.

Američki državni sekretar Antony Blinken nazvao je “upečatljivim” i “šokantnim” to što se brutalnost napada Hamasa 7. oktobra na Izrael “tako brzo povukla u sjećanju mnogih” tokom konferencije za novinare u Tel Avivu u petak.

Blinken je danas rekao da je pogledao dodatne slike i snimke napada koje je prikupila izraelska vlada.

“Ono je gotovo izvan ljudskih kapaciteta za obradu, varenje,” rekao je.

Blinken, koji je izgledao vidno potresen, opisao je primjer dodatnog videa koji su mu izraelski zvaničnici danas pokazali o napadu Hamasa.

„Vidio sam, na primjer, porodicu u kibucu, oca (od) dva mlada dječaka — možda 10, 11 godina — kako ih hvata, izvlači iz dnevne sobe, prolazi kroz njihovo vrlo malo dvorište i ulazi u sklonište , a nekoliko sekundi kasnije slijedi terorista koji baca granatu u to malo sklonište. A onda kada je otac izašao teturajući, puca u njega. I onda dečaci izađu, utrčavaju u njihovu kuću, a kamera u kući sve snima. I oni plaču. ‘Gdje je tata?’ kaže jedan. Drugi kaže: ‘Ubili su tatu. Gdje je moja mama?’ A onda uđu teroristi, nehajno otvaraju frižider i počinju da jedu iz njega”, rekao je Blinken koji je vidio na snimku.

Visoki američki diplomata izrazio je saosjećanje i sa položajem palestinskih civila, rekavši da vidi svoju djecu kada vidi slike “palestinske djece, mladih dječaka i djevojčica, izvučenih iz olupine i zgrada”.

“Hamas ne brine ni sekundu ni jotu za dobrobit, za dobrobit palestinskog naroda”, rekao je Blinken. “Cinično i monstruozno ih koristi kao živi štit, stavljajući svoje komandante na komandna mjesta, svoje oružje i municiju, unutar ili ispod stambenih zgrada, škola, džamija, bolnica.”

Blinken je rekao da SAD i dalje vrše pritisak na Izrael da smanji civilne žrtve.

“Pružili smo savjete Izraelu koje samo najbolji prijatelji mogu ponuditi o tome kako minimizirati smrt civila, dok i dalje ostvaruje svoje ciljeve pronalaženja i okončanja Hamasovih terorista i njihove infrastrukture nasilja”, dodao je.

