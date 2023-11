Olujni udari vjetra i kiša stižu u BiH, u Sloveniju snažan ciklon

Vjetar će biti jak južnog smjera, sa olujnim udarima. Na planinama se očekuju i orkanski udari juga.

U poslijepodnevnim satima postepeno smanjenje oblačnosti, prestanak padavina i slabljenje vjetra. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 19, a najviša dnevna uglavnom između 16 i 22 stepena.

Upozorenje u KS

Kantonalna uprava civilne zaštite u Sarajevu objavila je upozorenje pravnim i fizičkim licima te ih pozvala da odmah preduzmu preventivne mjere zaštite i spašavanja od jakog vjetra i kišnih padavina.

Kako su napomenuli, Federalni hidrometeorološki zavod je objavio narandžasto upozorenje na jaki do olujni, lokalno i orkanski vjetar te da se očekuju udari vjetra brzine od 60 do 80 kilometara na sat, a lokalno iznad 80 kilometara na sat u periodu od večeras od 20 sati do sutra do 15 sati na području cijele Bosne i Hercegovine.

Osim toga, tokom sutrašnjeg dana u Kantonu Sarajevo očekuju se intenzivni pljuskovi, praćeni grmljavinom, uglavnom prije podne i sredinom dana.

S obzirom na prethodno navedeno, Kantonalna uprava civilne zaštite je pozvala pravna i fizička lica da odmah preduzmu preventivne mjere za zaštitu ljudi i materijalnih dobara. To se odnosi na zaštitu od jakog vjetra i kiše.

Pozvali su pravna lica koja izvode radove na građevinskim objektima da ne ostavljaju predmete koji bi uslijed jakog vjetra mogli pasti sa krova objekta, građevinske skele i slično.

Istakli su da na balkonima i drugim otvorenim predmetima ne bi trebalo ostavljati predmete koji bi usljed vjetra mogli ugroziti prolaznike, da se vozila ne parkiraju u blizini velikih stabala te da se izbjegavaju izleti i boravak u prirodi tokom trajanja narandžastog upozorenja.

Pozvali su općinske službe civilne zaštite da odmah budu u stanju pripravnosti. Kantonalna uprava civilne zaštite je ukazala pravnim i fizičkim licima da su dužni odmah, čim primjete ili saznaju za neku opasnost ili pojavu koja može dovesti do nastanka prirodne i druge nesreće, obavijestiti civilnu zaštitu pozivom na 121 – broj koji je dostupan svaki dan 24 sata.

Hrvatska i Slovenija

U Hrvatskoj su za sutra izdali crveno upozorenje za riječko, kninsko i splitsko područje zbog grmljavinskog nevremena praćenog olujnim vjetrom i ponegdje moguće tuče, izvijestilo je Ravnateljstvo civilne zaštite poslijepodne. Za dio Hrvatske za sutra je izdano narančasto upozorenje zbog jakog vjetra te mjestimice obilne kiše i izraženih pljuskova praćenih grmljavinom.

Zapadna Slovenija je pod crvenim upozorenjem. Tamo se očekuje obilna oborina, zbog čega se očekuju novi porasti vodostaja rijeka.

Slovenska Agencija za okoliš i civilna zaštita mole građane zapadnih dijelova Slovenije da pronađu smještaj kod rodbine i prijatelja ako sumnjaju u vlastitu sigurnost. Također im se nude smještaji u školama.

“Dolazi nam jedna od najjačih ciklona u posljednjih deset godina, molimo, sklonite se pravovremeno, čekaju nas jesenske poplave, otvorili smo domove i škole za sve one koji se kod kuće ne osjećaju sigurno”, upozorila je Agencija.

