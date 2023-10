POŠILJKA MIJENJA SVE IZ KORIJENA?! Staniji stiglo iznenađenje od Asmina na kućnu adresu, “Tvoja ljubav…”

I dok je on negirao da je bio u braku sa Aneli, ispostavilo se da ne govori istinu, zbog čega ga je Stanija ostavila. Od kako su raskinuli Asmin je na sve moguće načine pokušao da vrati starletu, ali je ona bila odlučna u nameri da je zauvjek stavila tačku.

– Zvao me je prije sat vremena, vrištala sam na njega. Rekla sam mu da obriše slike moje da ne želim da budem dio polusvjetla! Gdje je dosta, kada je dosta?! Ja nisam glupa ako se pravim da ne vidim i ako ne igram prljavo. Meni je žao samo djeteta u ovoj cjeloj priči. Ili da se sve ovo završi i da sve stane ili nek se tjera sa cjelom ovom lakrdijom od priče i ljudi. On mora da bude čist, to je moj uslov. Meni njegova pljuvačina ne treba. Da se čak i jednog dana pomirimo, najbolje da probamo bez deteta, jer ja nisam jedna od onih koje misle da dijete nešto spašava. Kasnije samo može da bude veći problem – rekla je starleta nedavno.

Ubrzo je izjavila da ga je ostavila za sva vremena, a sada je objava na njenom Instagramu zbunila sve.

Naime, Dobrojevićeva je dobila pošiljku od bivšeg partnera na kućnu adresu, a sa kompletnim iznenađenjem se pohvalila na Instagramu javno, prenosi Kurir.

Tvoja ljubav me je učinila boljom osobom, zbog tebe sam postao čovjek kakav sam uvjek želio da budem. Voli te Asmin – pisalo je u poruci.

Na drugoj fotografiji Stanija se pohvalila zdravim poslasticama i luksuznim crvenim ružama, a da li je to znak da mu je ipak sve oprostila, pokazaće vrijeme.

Facebook komentari