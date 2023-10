Zombi droga: Na području FBiH zabilježena zapljena flastera koji sadrže fentanil

Prema podacima Federalne uprave policije (FUP), fentanil u formi tableta, praha, kapsula nije zabilježen na području Federacije Bosne i Hercegovine, osim u formi transdermalnih flastera koji su korišteni najvjerovatnije u nedostatku heroina.

Dvije zapljene

– Slučajevi zapljene fentanila bili su aktuelni u 2017. godine, i to u formi transdermalnih flastera, odnosno farmaceutskog lijeka. Tada je na području Bosansko-podrinjskog kantona zaplijenjeno 160 komada, a na području Hercegovačko-neretvanskog kantona 6 komada – potvrdili su Feni iz FUP-a.

Kako je ranije za Fenu kazao direktor Centra za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti Mostar Siniša Skočibušić, prema literaturnim navodima, u BiH za sada nema slučajeva predoziranja fentanilom, ali da se može čuti da je u Hrvatskoj i Srbiji počela zloupotreba fentanila pa je za očekivati da će se to vrlo brzo preliti i na BiH s obzirom na puteve prenosa droge koji vladaju na balkanskoj ruti.

Još se to ne vidi

– Ne bih mogao jamčiti da već nije počela njegova upotreba i kod nas, samo mi to još ne vidimo, odnosno pacijenti nisu došli u takvo stanje da bi se to pokazalo – naglasio je Skočibušić.

Po njegovim riječima, snaga samog psihotropnog učinka fentanila je deseterostruko jača nego od samog heroina,piše Avaz

