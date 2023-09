Ukinuta presuda Eldinu Hodžiću koji je u Sarajevu ubio suprugu Almu Karić: Pucao joj u potiljak

Vrhovni sud FBiH djelimično je uvažio žalbu odbrane te ukinuo presudu Kantonalnog suda u Sarajevu, kojom je Eldin Hodžić osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 35 godina zbog počinjenog teškog slučaja nasilja u porodici kojom prilikom je ubio suprugu Almu Karić, potvrdio je za portal “Avaza”, advokat Omar Mehmedbašić koji je zastupao Hodžića.

Produžen pritvor

– Njemu je produžen pritvor, a predmet je vraćen prvostepenom sudu na ponovno suđenje – kazao je za “Avaz”, advokat Mehmedbašić.

Riječ je o jednoj od najvećih kazni ovog suda koja je izrečena za krivično djelo nasilja u porodici.

Osim za ovo krivično djelo Hodžić je bio osuđen i za ugrožavanje sigurnosti te krivično djelo kažnjivo po Zakonu o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije KS (neovlašteno posjedovanje oružja)

Ubijena pred očima roditelja

Hodžić je 4. jula 2021. godine u poslijepodnevnim satima hicem iz pištolja brutalno ubio suprugu Almu Kadić. Alma je ubijena ispred kuće koju su koristili njeni roditelja u Boljakovom Potoku. Nakon nasrtaja na njenu majku i prijetnji oca, Hodžić je Almi zadao nekoliko udaraca, zatim je pištoljem udarao po glavi, a potom joj je pucao u potiljak.

Eldin Hodžić je već nakon trećeg mjeseca od vječanja u januaru 2017. godine počeo sa psihičkim i fizičkim zlostavljanjem supruge koja se na kraju s djetetom odvojila od njega i otišla roditeljima. U policiji i Centrima za socijalni rad postoje brojne prijave koje je podnosila protiv svog supruga, zbog čega je njemu dva puta Općinski sud izricao mjere zabrane približavanja, praćenja i kontaktiranja supruge, a i novčano je kažnjen.

On se na sve to oglušio i nastavio sa uhođenjem u zlostavljanjenjem sve do 4. jula 2021., kada ju je usmrtio,piše Avaz

U svjetlu najnovijih dešavanja i nasilja u porodici, te brutalnog ubistva Nizame Hećimović, i likvidacije žene u Zavidovićima, javnost je neugodno iznenadila vijest o ukidanju jedne od najvećih kazni za ubistvo supruge.

