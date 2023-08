Turistička agencija naplatila aranžmane, pa propala: Putnicima javili da su putovanja otkazana

Turistička agencija City travel koja posluje u Novom Sadu u subotu je saopštila svojim klijentima da je zatvorena usljed finansijskih teškoća, te da su svi aranžmani otkazani. Vijest da na putovanje koje su platili mjesecima unaprijed neće ići te da je neizvjesno da li će moći da povrate svoj novac stigla je na više adresa, prenosi Blic.

Redakciji Blica su se javile dvije žene koje su uplatile ljetovanje za 12. odnosno za 30. august ove godine.

Kako smo mogli da čujemo od N. V. iz Kule koja je primila poruku o otkazanom aranžmanu, još uvijek je u nevjerici da se tako nešto dogodilo, ali ipak svjesna da je njena porodica prevarena i izigrana na najgori način.

– Još uvijek ne možemo da vjerujemo šta se desilo. Radi se o agenciji preko koje smo više puta išli na ljetovanje, imali smo korektnu saradnju iako je bilo nekih trenutaka kada smo možda imali motiva da sumnjamo u ispravnost rada, ali nismo to činili jer je odnos bio baziran na povjerenju. Primjer za to je da nam je rečeno da nema mjesta u odmaralištu u kojem smo više puta bili, pa smo posle saznali da je mjesta bilo. Ali to nije bilo ništa krupno da pomislimo da ćemo biti ovako prevareni – još u čudu priča N. V. (ime poznato redakciji).

Prema njenim riječima, ljetovanje su uplatili u maju, za šta pokazuje i uplatnicu. Obzirom na to da je i do tada sve funkcionisalo po dogovoru, pa čak su i ugovor dobijali nešto kasnije, ovaj put ih nije mnogo začudilo što nisu odmah pozvani da ga potpišu.

– Prvi put sam se agenciji obratila kada mi je ugovor trebao radi posla, odnosno da bih pravdala uzimanje godišnjeg odmora u tom periodu. Rečeno mi je da nema problema, da ću dobiti ugovor brzo, ali to se nije dogodilo. Ja nisam nastavila da insistiram jer sam u međuvremenu prestala da radim na tom poslu i nije mi više hitno bio potreban ugovor – objašnjava naša sagovornica.

Kako dodaje, bilo joj je malo sumnjivo što joj se nisu javili iz agencije, ali s obzirom na to da je reč o čovjeku koji je poreklom njen sugrađanin, a preporučen je od prijatelja i bio je uvijek veoma korektan, nije produbljivala tu sumnju.

– Poruku sam primila prekjuče. Nisam mogla da vjerujem šta čitam. Prvo sam mu se obratila putem poruke, a kada sam videla odgovor: “Pa zatvorili su nas, šta mogu…”, odmah sam ga i pozvala – priča N. V.

Kako navodi, najviše je iznenadilo što je taj čovjek koji je uvijek bio korektan i prijatan sada pričao potpuno hladnokrvno, kao da mu ni najmanje nije žao zbog toga što se dogodilo.

– Bio je drzak, rekao je: “Vama nije neki iznos, 500 eura”. Kada mu je suprug rekao da hoće pare nazad, rekao je da nema ni hiljadu dinara u džepu, te da će vratiti ako ne bude uhapšen. Rekao je da mu je u agenciji policija i inspekcija, a kada je moja kćerka zahtevala da nam vrati novac, nazvao je ćurkom – još uvijek šokirana priča sagovornica “Blica”.

