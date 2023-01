BiH na udaru jakog ciklona: U pojedinim dijelovima jake oluje

Po prelasku fronte u poslijepodnevnim i ranim večernjim satima ponedjeljka u većem dijelu Bosne će doći do prolaznog smanjenja oblačnosti.

Zapuhat će pojačan jugo, jači u Hercegovini, na zapadu Bosne i na planinama gdje su mogući lokalno jaki do olujni udari. Slabiji vjetar u sjevernijem dijelu zemlje. Jutarnja temperatura 1 do 5, lokalno na sjeverozapadu i jugu do oko 9 stepeni. Dnevna temperatura 3 do 5 stepeni na sjeverozapadu Bosne, u ostatku zemlje 6 do 12 stepeni.

Količina padavina na sjeverozapadu, zapadu, jugozapadu Bosne i u Hercegovini 10 do 30 mm, lokalno u Hercegovini do oko 50 mm. U ostatku zemlje količina padavina do 10 mm.

U utorak, glavninom od poslijepodnevnih sati, ćemo biti na udaru jakog ciklona koji će nam donijeti naoblačenje, lokalno obilnije padavine i pojačan jugo.

Obilnije padavine očekuju Hercegovinu, jugozapad, zapad, sjeverozapad Bosne i u manjoj mjeri centralne i istočne dijelove Bosne. U ostatku zemlje manje padavine, ali i tu lokalno mogu biti prolazno jačeg intenziteta. Kiša i pljuskovi koji ponegdje u zapadnom i južnom dijelu zemlje mogu biti praćeni grmljavinom.

Od poslijepodnevnih sati utorka umjeren do na udare jak jugo u većem dijelu zemlje. U brdsko-planinskim krajevima uz olujne udare. Jutarnja temperatura 3 do 6, na jugu do 10 stepeni. Dnevna temperatura 6 do 11, na sjeveroistoku Bosne do 13 stepeni.

Količina padavina većinom 10 do 30 mm, na jugozapadu Bosne i u većem dijelu Hercegovine 40 do 70 mm, u višim krajevima i do oko 100 mm. Najmanje padavina na sjeveroistoku Bosne, do 10 mm.

U prvom dijelu srijede na sjeverozapadu, zapadu, jugozapadu Bosne i u Hercegovini pretežno oblačno uz lokalno kišu i pljuskove, dok će u ostatku zemlje biti većinom dužih sunčanih perioda. Od srijede poslijepodne i navečer naoblačenje u cijeloj zemlji uz kišu i pljuskove. Jače padavine u većem dijelu zemlje, ali opet najviše ih u Hercegovini, na jugozapadu Bosne te mjestimično u centralnoj i istočnoj Bosni. Na vrhovima najviših planina snijeg.

Većinom umjeren do na udare jak jugo, jači u prvom dijelu dana, a poslijepodne će oslabiti. Jutarnja temperatura 6 do 10, na jugu do 12 stepeni. Dnevna temperatura 8 do 12, na sjeveroistoku Bosne do 15 stepeni.

U sjevernijem dijelu Bosne količina padavina do 10 mm, u ostatku zemlje 10 do 30 mm. U višim krajevima Hercegovine do oko 50 mm, prenosi Hayat

