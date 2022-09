Cijena dizela se opet vinula jako visoko, na nekim pumpama premašila 3,50 KM

Vozače diljem Bosne i Hercegovine ponovno su pogodila poskupljenja goriva. Prema podacima s aplikacije Federalnog ministarstva trgovine, cijena litre dizela kreće se od 3.16 do 3.46 KM. Benzin je nešto jeftiniji, od 2.76 do 3.01.

Diljem Federacije su zabilježene promjene cijena goriva. U Bihaću litra dizela stoji od 3.31 do 3.41, a benzina od 2.76 do 2.96. I u Mostaru je zabilježeno poskupljenje na pojedinim crpkama. Cijena dizela kreće se od 3.26 do 3.41, a benzina od 2.71 do 2.96.

Stanovnici Tuzle, ovisno o pumpi, dizel mogu natočiti po cijenama od 3.31 do 3.51, dok cijena benzina ide do 3.11 KM. Početna cijena dizela identična je i u Zenici, gdje cijena litre dizela ide do 3.46. Benzin je u gradu čelika moguće pronaći po cijeni od 2.76 do 3.06 KM,prenosi Depo

U RS cijena litre benzina varira od 2.70 do 2.90 KM. Litra dizela može se kupiti po cijenama od 3.29 do 3.44 KM.

