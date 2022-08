5 posljedica ako pojedete previše lubenice: Važno je da znate

Iako ima niz dobrobiti za zdravlje, lubenica može da izazove veoma opasne posljedice ako pretjerate.

Problemi sa varenjem

Lubenica je odličan izvor vode i dijetalnih vlakana. Međutim, konzumiranje velikih količina može da dovede do problema sa varenjem i dijareje.

Povećava nivo šećera

Ako ste dijabetičar, velike su šanse da previše lubenice može značajno da vam poveća nivo šećera u krvi.

Povećan rizik od upale jetre

Osobe koje redovno piju al*ohol trebalo bi da izbjegavaju velike količine lubenice jer visok nivo likopena može da reaguje s alkoholom i dodatno da uzrokuje upalu jetre.

Trovanje vodom

Trovanje vodom ili prekomjerna hidracija je stanje kada vaše telo ima višak vode u sebi, što dovodi do gubitka sadržaja natrijuma. Konzumacija veće količine lubenice može da poveća nivo vode u vašem tijelu. Ako se višak vode ne izluči, to može da dovede do povećanja volumena krvi, što dalje uzrokuje oticanje nogu, iscrpljenost, opterećenje na bubrege…

Kardiovaskularni problemi

Poznato je da je lubenica izvrstan izvor kalijuma koji je vitalni nutrijent s brojnim ulogama u održavanju zdravlja tijela. Pomaže u održavanju funkcije elektrolita, održava naše srce zdravim i čini naše kosti i mišiće jačima. Međutim, previše kalijuma može da dovede do kardiovaskularnih problema kao što su nepravilni rad srca, slab pulsa… prneosi “Novi“.

