Pelješkim mostom prešlo 58.000 auta, gužve u Neumu prošlost

Stanovnici krajnjeg juga Hrvatske vjeruju da će im nova povezanost promijeniti život – a i turistima je sada lakše doći na poluotok.

Podsjetimo, Pelješkim mostom smiju prolaziti isključivo motorna vozila koja mogu postići brzinu veću od 60 km/h. Njime se ne smiju kretati pješaci i biciklisti. Zaustavni trak može se koristiti samo u slučaju nužde. HRT-ova novinarka Mateja Delija kazala je za središnji Dnevnik HTV-a kako se vozači za sada drže pravila.

Pelješkim mostom prešlo više od 58.000 vozila

Voditeljica Središnjeg prometnog kontrolnog centra Hrvatskih cesta Irena Čačić naglasila je kako je od otvorenja Pelješkog mosta, po samom mostu, prešlo više od 58.000 vozila. Samo danas, tijekom dana, prešlo je 15.673 vozila.

– U odnosu na jučerašnji dan, to je porast od 30-ak posto, što nije neuobičajeno za ovo doba godine, jer traje špica turističke sezone, te su prometnice najviše opterećene. poručila je Čačić.

Vozači moraju poštivati signalizaciju prometa

Pravila su jasna što se tiču mosta i pristupnih cesta za vozače i ona su jasno naznačena. Dakle, biciklisti Pelješkim mostom ne mogu prometovati, kao ni vozila koja ne mogu postići brzinu veću od 60 kilometara na sat. Čačić je kazala kako je problema bilo na samom početku.

– Razumijem one, koji su se htjeli provozati biciklom ili ići pješice preko mosta, tu su mogućnost imali uoči samog otvorenja. Bilo je i nekih pokušaja i kasnije. Međutim, takvi pokušaji prelaska mosta u potpuno su zabranjeni. Vozila koja ne mogu razviti brzinu do 60 km/h, ne mogu pristupiti Pelješkom mostu niti pristupnim cestama, poručila je voditeljica Središnjeg prometnog kontrolnog centra Hrvatskih cesta.

Vozači koji voze Pelješkim mostom, ali i pristupnim cestama, moraju poštivati signalizaciju prometa, zbog sigurnosnih razloga.

Ako pojedini vozači krše navedene propise, policajci će izaći na teren. Osobe koje se žele fotografirati most, mogu to učiniti s postojećih odmarališta.

Gužve u Neumu odlaze u prošlost

Ovog se udarnog turističkog vikenda sa svojom ekipom poprilično navozala HRT-ova novinarka Morana Baričević.

Neuobičajeni prizori na Graničnom prijelazu Klek, posebno tijekom udarnog vikenda u špici sezone. Otkako je Pelješki most otvoren, promet je upola manji.

– Ako promatramo isti vremenski period prošle godine zabilježen je pad prometa putnika za oko 47 posto, a pad prometa vozila za šezdeset posto, rekao je načelnik postaje Granične policije Metković Jurica Volarević.

Jer sad se putuje preko mosta. Ali prije prelaska većina putnika stane na odmorištu – uživa se u pogledu i fotografiranju. No, nisu rijetki ni oni kojima je upravo Pelješki most odredište.

– Baš tako. Došli smo na jednodnevni izlet malo vidjeti most, posjetiti stare prijatelje, društvo na Pelješcu, naglasio je Vlado Buljan iz Sinja.

– Idemo na Korčulu. Stali smo vidjeti ovaj prekrasni prizor. Puno će nam skratiti putovanje i uživat ćemo, kazao je Igor Keser iz Zagreba.

– Samo vidjeti most. Iz Zadra, samo vidjeti most i idemo malo dolje još malo đir napraviti i natrag, rekao je Ivo Topalović iz Zadra.

A danas je živo bilo i ispod mosta. Jer dok jedni most fotografiraju, drugi njegovo otvaranje obilježavaju plivačkim maratonom Pelješkim kanalom do uvale Brijesta.

U Brijesti ekološka ronilačka akcija

– Bilo je dosta teško. A poslije trećeg, između trećeg i četvrtog stupa je počeo vjetar u prsa, struja, mi kažemo kurenat i valovi su počeli, naglasio je hrvatski plivački maratonac dr. med. Bojan Glažar.

Istodobno, u Brijesti ekološka ronilačka akcija.

– Most je u zadnje vrijeme jako popularan, pa evo onda smo i mi se odlučili na neku akciju, dodao je Šimun Krstičević, Ronilački klub Leut, Blace.

– Ima li smeća?

– Pa nema baš. Nešto malo, neznatno, poručio je.

Pelješki most već pokazuje svoje prednosti

Mi nastavljamo novim pristupnim cestama do čvora Prapratno, a zatim se vraćamo na staru pelješku cestu do Stona.

– Evidentiran je povećan promet kroz Ston, gužve su primjetne i na cestama i na ulicama ali mislim da se to vrlo uspješno rješava. Policija je spremna i intervenira na svako moguće povećanje prometa tako da nema nikakvih zastoja, to je jedna dobra stvar, kazao je načelnik općine Ston Vedran Antunica.

Ni gužve u prometu ne umanjuju zadovoljstvo Pelješčana zbog novog povezivanja.

– Gužve jesu, ali to je sve podnošljivo. Imamo most, to je najbitnije i riješili smo se jednog velikog problema, istaknuo je Božo Šare, Mali Ston.

– Ne treba se čekati na granici – to je vrhunska stvar i ja mislim da je ovo pravi pogodak, rekao je Ante Lončarica, Broce.

Pelješki most već pokazuje svoje prednosti, a dovršetkom Stonske obilaznice, prema najavama do kraja godine, cijeli će projekt zasjati punim sjajem.

