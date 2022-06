ZAŠTO DRAGANU MIRKOVIĆ NIKADA NISMO VIDJELI U KUPAĆEM: Sada je jasno

Mnoge pjevačice se utrkuju koja će prije da pokaže zgodno tijelo, nekima su čak i procurele fotografije na kojima su obnažene. Nekima je to bila odskočna daska u karijeri, privlačeći pažnju na sebe.

Iako je važila za jednu od najzgodnijih pjevačica na estradi, nikada nismo bili u prilici da vidimo neku fotografiju Dragane Mirković kako pozira u kupaćem kostimu.

Mnoge je to začudilo, jer je takva pojava prava rijetkost.

-Postojim 34 godine na estradi i nikada niko nije imao moju sliku u kupaćem kostimu. Kada su me zvali da se slikam ja sam to uvijek odbijala. Ja nisam manekenka i kao pjevač smatram da ne treba da se slikam u kupaćem kostimu. Meni je to bilo neprijatno, iskreno – rekla je Dragana za emisiju Ekskluzivno.

Dragana Mirković živi u velikom luksuzu i bogatstvu, ali se nikada nije razmetala. Uvijek je isticala svoju skromnost kao jedu od najvećih vrlina. Ovom izjavom samo je to i potvrdila. prenosi “Novi“.

