Vremenska prognoza za naredne dane

Jutarnja temperatura od 10 do 16, a dnevna od 17 do 23, na sjeveru i sjeveroistoku Bosne do 25°C.

U subotu oblačno vrijeme s pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 9 do 15, a dnevna od 15 do 24°C.

U nedjelju umjereno do pretežno oblačno vrijeme s kišom i lokalnim pljuskovima. U Posavini i Krajini se ne očekuju padavine. Jutarnja temperatura od 9 do 14, a dnevna od 17 do 26°C.

U ponedjeljak umjereno oblačno vrijeme. Poslijepodne se očekuju lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 8 do 14, a dnevna od 18 do 27°C,prenosi Slobodnabosna

