Sjednica Parlamenta BiH nije održana, bojkot HDZ-a i stranaka iz RS

Predsjedavajući Predstavničkog doma Denis Zvizdić je, nakon pauze koja je data kako bi se pokušao osigurati kvorum za rad, informirao prisutne poslanike da još uvijek nije ispunjen kvorum, jer je u sali 21 poslanik, koliko ih je bilo i prije pauze, a za kvorum je potrebno da budu prisutna 22 poslanika.

– Želim posebno da se zahvalim svim zastupnicima i zastupnicama koji su trenutno u sali, na visokom nivou odgovornosti prema radu i zadacima ovoga Doma, kao i prema obavezama koje svi imamo i po Ustavu i po Poslovniku prema zastupničkoj dužnosti – kazao je Zvizdić.

S obzirom na to da kvorum nije ispunjen, konstatirao je da današnja sjednica neće biti održana.

– To konstatujem sa žaljenjem, imajući u vidu veliki broj vrlo važnih i ozbiljnih materijala koji su danas trebali biti na dnevnom redu, od budžeta, zakona o carinskim prekršajima, finanansijskih sporazuma, pa do izuzetno važene i aktuelne teme vezane za bh. televiziju, kao jednog od stubova državnosti BiH. Na žalost, neki su odlučili da ne dođu danas na sjednicu. Oni će protumačiti svoje stavove, kao i svako do nas svoj stav prema tome – naveo je Zvizdić.

Sjednici nisu prisustvovali poslanici stranaka iz RS-a kao ni poslanici iz stranaka s hrvatskim predznakom,pišu Vijesti

Na današnjoj hitnoj sjednici trebao je da bude obavljen drugi krug glasanja za sve tačke za koje je u ovom mandatu Predstavničkog doma održan prvi, ali ne i drugi krug glasanja.

Osim glasanja u drugom krugu o brojnim tačkama dnevnog reda, bilo je predviđeno i razmatranje Informacije Upravnog odbora Javnog RTV servisa BiH o posljedicama finansijske blokade BHRT-a.

