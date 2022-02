KCUS napustila još četiri vrhunska stručnjaka, Vranić poručio: Ko treba da se probudi iz FBiH da se ovo zaustavi

Egzodus stručnjaka sa Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu je nastavljen, samo u ovoj sedmici četiri vrhunska doktora su napustila ovu zdravstvenu ustanovu.

Iz KCUS-a su otišli dr. Majla Ćibo, koja je interventni kardiolog, dr. Aida Vehabović radiolog, dr. Nedžad Rustempašić, koji je hirurg, te dr. Lina Rajan Duranović, vrhunski pulmolog.

Prema našim informacijama, KCUS u ovom trenutku nema interventnog kardiologa.

Dr. Muhamed Spužić, šef Odjela za invazivnu kardiologiju Klinike za bolesti srca, krvnih žila i reumatizam, prošlog mjeseca je otišao u penzijU, a trenutno je odsutan i interventni kardiolog dr. Mesud Jamaković.

Kontaktirali smo ministra zdravstva KS Harisa Vranića koji nam je rekao da je za ove odlaske obavješten putem medija i da mu se niko s KCUS-a nije obratio.

KCUS praktično više ne može obezbijediti hitnu kateterizaciju

– Jutros smo u osam sati poslali hitan dopis KCUS-u i još odgovor nismo dobili. Ovo može imati direktni utjecaj na hitno medicinsko zbrinjavanje pacijenata. U pitanje je tzv. zlatni sat. KCUS praktično više ne može obezbijediti hitnu kateterizaciju. Poslao sam im hitan dopis da odgovore može li se nastaviti 24-satni proces rada i 24-satno hitno zbrinjavanjesvih urgentnih pacijenata i za osiguranike iz Kantona Sarajevo, ali i Bosansko-podrinjskog i Tuzlanskog kantona jer oni nemaju Kardiovaskularnu hirurgiju. Smatram da je to nemoguće s brojem preostalih ljudi, ali i da se ne ugrozi njihov rad jer praktično svaku treću noć bi morali biti dežurni – naveo je Vranić za portal „Avaza“.

Postavio je pitanje i kako u Klinici za kardiovaskularnu hirurgiju može biti dežurni internista.

– Imamo apsurdnu situaciju jer šta ako dođe hitno neki pacijent s, naprimjer, ubodima od noža. Taj dežurni internista mora zvati hirurga da dođe od kuće, ali i ekipu medicinskih sestara. To znači da je ugrožen život tog pacijenta i da on odmah ne može dobiti punu medicinsku pomoć – istakao je Vranić.

Dodao je da nema racionalno objašnjenje za tolik odliv stručnjaka s KCUS-a.

– Molio sam direktoricu Sebiju Izetbegović da to zaustavi, da ne odlaze više stručnjaci jer praktično bit će nemoguće funkcioniranje KCUS-a. Da ne govorim koliko ja zahtjeva dobijem od osoblja s KCUS-a da se prebace u neke druge ustanove. No, ja to ne odobravam. Ne odobravam takve zahtjeve jer bi to značilo kraj za KCUS. Ko treba da se probudi, ne govorim iz KS, nego iz Federacije BiH da se ovo zaustavi jer trpe pacijenti koji plaćaju zdravstveno osiguranje – kazao je Vranić.

Kanton ih finansira, Vlada FBiH ih bira

Kako nam je rekao, Upravni odbor Zavoda za zdravstveno osiguranje KS je jučer zasjedao i napravio finansijski plan koji će ići na usvajanje u Skupštinu KS. No, ono što je novina u novim ugovorima je da će svih 14 javnih zdravstvenih ustanova u KS morati opravdavati svoje troškove i podnositi račune za utrošena sredstva.

– Imamo primjer Zavoda za transfuziologiju i Zavoda za liječenje radnika u saobraćaju koje 100 posto finansira Kanton, a Fadil Novalić i njegova Vlada FBiH imenuju upravne, nadzorne odbore i direktora. I onda oni raspišu neke konkurse za prijeme radnika, a da mi o tome nismo obavješteni. To se mora promijeniti. Kanton ih finansira, Vlada bira direktore i upravne odbore. Mi to više nećemo raditi, ne o trošku naših zdravstvenih osiguranika. Ili će to početi Kanton da bira ili neka ih onda Vlada FBiH finansira u punom obimu – zaključio je Vranić,piše Avaz

