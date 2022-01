HRVATSKA UVODI NOVE MJERE NA GRANICAMA OD 1. FEBRUARA

Najavio je nove mjere za prelazak granice. Sve nove EU digitalne potvrde će se izdavati s novim rokovima.

Održan je tehnički sastanak. S obzirom na nova rješenja koja su donesena na nivou EU-a, od 1. februara ćemo se i mi uskladiti s njima. Produžit će se one odluke koje su već na snazi, do kraja februara. Najveća promjena je kod uredbe o prelasku država članica EU-a, pa i Hrvatske – rekao je.

Izdavat će se COVID digitalne potvrde za one koji su vakcinisani s dvije doze, 14 dana od primanja druge doze se računa 270 dana. Kod PCR-a se i dalje računa 72 sata, s brzim antigenskim 24 sata. Kad je u pitanju preboljenje, prelazak je dozvoljen 180 dana od preboljenja – rekao je.

Izdavat će se EU digitalne COVID potvrde s tim rokovima važenja – rekao je Božinović.

Božinović kaže da su zatražili uzimanje u obzir i BAT testovi, te da je to zatražilo i više zemalja. – Vjerovatno će to u jednom trenutku biti i prihvaćeno – dodao je. prneosi Hayat“.

O skraćenju samoizolacije i izolacije navodi kako će o tome odlučiti Štab, a HZJZ će izdati svoje preporuke.

Direktor HZJZ-a Krunoslav Capak kazao je da u čitavoj Evropi prevladava omikron.

Radi se o jednoj blažoj bolesti, pogotovo kod vakcinisanih, no i varijanti koja je naučila obilaziti imunološki sistem i širi se daleko brže. Za smanjenje izolacije i karantene je bitno da inkubacija traje kraće, kao i teža bolest i osoba je kraće zarazna. To nam daje mogućnost da razmišljamo o skjraćenju karantene i samoizolacije – rekao je Capak, piše 24 sata.

