Sve je spremno za samit Pokreta nesvrstanih u Beogradu, jedan od najvažnijih političkih skupova u svijetu

Azerbejdžan i Srbija su ove godine domaćini samita Pokreta nesvrstanih koji se održava u Beogradu. Tako će glavni grad Srbije u naredna dva dana okupiti lidere i predstavnike više od 105 zemalja te još devet delegacija međunarodnih organizacija.

Među učesnicima su predsjednik Gane Nana Akufo Ado, sin prvog egipatskog predsjednika i jednog od osnivača Pokreta nesvrstanih Gamala Nasera – Abdelhakim Gamal Abdel Naser, oko 40 ministara vanjskih poslova, brojni specijalni izaslanici, i kao posebni gost, šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. prneosi “Avaz“.

Prije šest decenija, lideri 25 zemalja afirmisali su ideju ostvarivanja protivteže u tada blokovski podijeljenom svijetu. U prethodnih 60 godina svijet se značajno promijenio, ali su podjele, ipak, ostale, pa je predstojeći skup prilika da se ideji zajedničkog djelovanja zemalja koje nisu među vodećim političkim i ekonomskim silama svijeta, pruži novi podsticaj.

Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije rekao je danas da je vrijeme za obnovu ideja političke nezavisnosti i zajedničkog djelovanja slobodarskih zemalja svijeta te je poželio dobrodošlicu svim učesnicima samita.

Samit nema primarno političku dimenziju, jer neće biti donesene nikakve odluke, ali je način da svi pokažu da se sjećaju beogradske konferencije prije 60 godina. Prema riječima ministra vanjskih poslova Srbije Nikole Selakovića, skup će biti i dobra prilika da se sa zemljama koje će biti predstavljene razvija privrednu saradnju.

On je poručio da strateški i suštinski cilj Srbije ostaje članstvo u EU, ali da se Beograd ne odriče tradicionalnih prijatelja – Rusije, Kine i Pokreta nesvrstanih. Beograd će ugostiti više od 550 učesnika, a najveći broj delegacija stiže danas. Na Beogradskom sajmu sve je spremno na veliki događaj, a obavljaju se još samo posljednje pripreme.

Skup otvaraju Vučić i Alijev

Ispred sale u kojoj će se održati plenarno zasjedanje, postavljene su zastave svih zemalja učesnica, uz fotografije iz doba rađanja ideje o Pokretu nesvrstanih, kao i veliki bilbord, na kojem su, uz fotografiju Skupštine Srbije, gdje su prvi put zasjedali, likovi nekada važnih figura tog pokreta, Tita, Sukarna, Nasera, Nehrua i Nkrume, piše portal Republika.

Planirano je da skup otvore predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i predsjednik Azerbejdžana Ilham Alijev, a u uvodnom dijelu skupa predviđeno je i video obraćanje generalnog sekretara UN-a Antonija Gutereša, kao i uživo obraćanje aktuelnog predsjednika Generalne skupštine UN-a Abdula Šahida.

Plenarni dio sa obraćanjima svih delegacija trajat će dva dana, dok će se paralelno odvijati i drugi događaji, poput Poslovnog foruma u organizaciji Privredne komore Srbije. Na marginima skupa, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, premijerka Srbije Ana Brnabić, ministar vanjskih poslova Nikola Selaković i drugi zvaničnici imat će niz bilateralnih sastanaka sa šefovima stranih delegacija.

Angažirano 3.243 pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova

Inače, osnovni principi Pokreta nesvrstanih, koje su činile mahom afričke i azijske zemlje jesu: uzajamno poštovanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta; uzajamno nenapadanje; uzajamno nemiješanje u unutrašnje poslove; jednakost i uzajamna korist i miroljubiva koegzistencija.

Beograd spremno dočekuje ovaj veliki skup, a ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin najavio je da će on biti organizovan i obezbijeđen na najvišem nivou. Na poslovima obezbjeđenja manifestacije bit će angažirano 3.243 pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova. Radno vrijeme maloprodajnih objekata i restorana po odluci gradskog štab za vanredne situacije produženo je od subote do srijede, 13. oktobra, do ponoći zbog velikog broja gostiju.

