Mlada džihadistica se kaje zbog pridruživanju ISIS-u i preklinje da je vrate kući

U februaru 2015. godine pridružila se ISIS-ovcima, ekspresno se udala i nakon toga sve je u njenom životu krenulo nizbrdo. U svakom slučaju, danas se nalazi u jednom kampu usred ničega u Siriji i preklinje britanske vlasti da joj vrate državljanstvo i dopuste joj da se vrati na Otok.

“Radije bih umrla nego se vratila terorističkoj organizaciji”, rekla je 22-godišnja djevojka sjedeći u kampu na sjeveru Sirije koji kontroliraju naoružani stražari.

U razgovoru za ITV-ovu emisiju ‘Good Morning Britain’, zarobljena Shamima je rekla da ju je IS uvjerio da su stvari koje čini u potpunosti ispravne, ali tvrdi da ‘nema opravdanja za ubijanje ljudi u ime Boga’, prenosi Jutarnji.hr.

“Ispričavam se. Žao mi je”, rekla je.

Ove je srijede u televizijskom prijenosu uživo objasnila da je otišla u Siriju jer je mislila da “čini pravu stvar kao muslimanka”.

“Nisam željela povrijediti nikog u Siriji ili bilo gdje drugdje u svijetu. U to vrijeme nisam znala da je to kult smrti, mislila sam da je to islamska zajednica”, dodala je Shamima kojoj je povratak u Veliku Britaniju zabranjen, a svaki pokušaj da vrati državljanstvo neuspješan.

Tokom intervjua za Good Morning Britain, obratila se Borisu Johnsonu i tražila ga da joj dozvoli ponovni ulazak u Veliku Britaniju i pokrene sudski postupak vraćanja državljanstva koje joj je oduzeto u julu 2020. godine.

“Očito se borite s ekstremizmom i terorizmom u zemlji. Želim pomoći u tome, ispričati vlastito iskustvo s tim ekstremistima, pojasniti Vam što govore i kako uvjeravaju ljude da rade ono što rade”, navela je kao argumente.

U Siriji se udala za borca Islamske države te je živjela u Raki, prijestolnici samoprozvanog kalifata džihadističke grupe. Ondje je ostala četiri godine dok nije pronađena u pritvoreničkom kampu.

Od napuštanja Britanije, rodila je troje djece, no sva tri djeteta u međuvremenu su umrla prije nego što su navršila dvije godine.

“Ne znam kako i zašto su umrli. Neki ljudi su mi rekli da imaju infekciju pluća, a uzrok je možda bio zagađeni zrak koji su udisali”, zaključila je Begum.

