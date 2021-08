4. val prijeti, a koliko je daleko BiH od kolektivnog imuniteta / Dr. Dizdarević: Vjerujte, ako sada ne dođe ova vakcina…

Federacija Bosne i Hercegovine i dalje očekuje dugo najavljivane kupljene kineske vakcine, a u međuvremenu je onim doniranim nastavljena vakcinacija stanovništva protiv koronavirusa. Do sada je u FBiH ukupno 333.963 vakcinisanih, sa prvom dozom 207.618 i drugom 126.345 osoba. Medicinski stručnjaci ukazuju na to da je broj vakcinisanih veoma mali. Tako i prof. dr. Zehra Dizdarević, specijalista pulmologije, kaže za Oslobođenje da je razočarana kada se radi o vakcinama, te da je “postotak vakcinisanih kod nas toliko zanemarljiv i veoma mali da ne treba ni govoriti”.

– Vlast treba nabaviti vakcinu, ne smije izigrati građane, kategorična je prof. dr. Dizdarević.

-Mi smo odgovorna nacija. Mi želimo da se vakcinišemo, mi želimo da budemo zdravi, ne da budemo bolesni. Želimo da pomognemo sebi, a i drugima zahvaljujući vakcini. Vjerujte, ako sada ne dođe ova vakcina…, pa vidite da, kada je slobodna akcija, ljudi odlaze na vakcinaciju. Vidite, u drugim zemljama vrše pritisak da se neko vakciniše, ističe prof. dr. Zehra Dizdarević.

KOGA TREBA KRIVITI?

Naglašava kako su vakcine neophodne, da njih nema i da, ukoliko ne vakcinišemo najmanje 70 posto stanovništva, od kolektivne imunizacije neće biti ništa.

Dr. Dizdarević očekuje da prvi ljudi Zavoda za javno zdravstvo FBiH i federalnog Ministarstva zdravstva učine sve kako bi vakcine stigle.Svi su se digli na noge i mislim da ćemo dostići u skoro vrijeme one zemlje koje su vakcinisale 70 posto svoga stanovništva. Ne treba nikoga kriviti, ni osoblje koje radi u domovima zdravlja, ni Ministarstvo zdravstva, trebamo da krivimo one koji finansiraju i koji daju finansijska sredstva, naglasila je dr. Dizdarević.

Podsjećamo na to da je najviše vakcinisanih u Kantonu Sarajevo, 95.925, prvom dozom je vakcinisano 58.540, a drugom 37.385, zatim u Tuzlanskom kantonu je vakcinisano 67.914 osoba, prvom dozom 44.855, a drugom 23.059. Najmanje vakcinisanih je u BPK-u Goražde – ukupno 3.846, prvom dozom 2.298 i drugom 1.548.

Kampanja za vakcinaciju protiv koronavirusa u našoj zemlji nikako da zaživi. Vlastima kao da je dovoljno što stižu donirane vakcine, a građani u ovim danima, iako se najavljuje četvrti val epidemije najesen, i nisu toliko zainteresovani da prime vakcinu. Da li je to konkretno slučaj samo kada se radi o vakcini AstraZeneca, koja može imati određene nuspojave ili je to mantra građana, bez obzira na to koje su doze na raspolaganju?

Masovna vakcinacija u KS-u i dalje se odvija bez prethodne najave / Senad Gubelić

Kada je riječ o kampanji za vakcinaciju, ona je toliko zanemarljiva, a ministar zdravstva ZDK-a dr. Adnan Jupić komentariše kako se na tom planu trebalo i moralo više napraviti.

– Činjenica da dobivamo još mali broj vakcina je možda i dobra s obzirom na to da vakcinalna kampanja nije provedena na najbolji način, što daje vremena da se određene greške i propusti u tome poprave. Kada govorimo o nabavci vakcina, taj problem se, ponavljam, rješava sa državnog nivoa, kategoričan je dr. Jupić.

Kako Oslobođenje saznaje od Mirne Pecikoze, portparolke Ministarstva zdravstva KS-a, i danas će biti nastavljena masovna vakcinacija i vakcinacija bez najave doniranim vakcinama AstraZeneca.

– Masovna vakcinacija se nastavlja, započela je u subotu, nedjelju, i jučer se odvijala. Građani dolaze uglavnom u jutarnjim i večernjim satima na vakcinaciju. Za vikend je vakcinisano manje od pet hiljada osoba, kazuje Pecikoza, dodajući da krajem sedmice Kanton Sarajevo očekuje još 10.000 doza vakcina AstraZeneca, te se uskoro očekuju i vakcine Sinopharm te Pfizer.

Na osnovu podataka kojima raspolaže državno Ministarstvo civilnih poslova, u BiH su prvu dozu primile 454.062 osobe, što iznosi 13,27 posto od cjelokupnog stanovništva BiH. Drugu dozu je primilo 269.528 osoba, što iznosi 7,88 posto ukupne populacije države.

Ukupan broj pristiglih vakcina u BiH, zaključno s jučerašnjim danom, iznosi 1.698.230 doza, kroz sve mehanizme. U narednom periodu putem Covax mehanizma će u trećem kvartalu u BiH stići 100.620 doza Pfizera (peti krug), a u šestom krugu MCPBiH će biti obaviješten o broju Sinopharm i Sinovac doza vakcina koje se odnedavno nalaze u portfoliju Covax mehanizma. Prema posljednjim izvještajima, u našoj zemlji je 35 novozaraženih osoba,piše Oslobodjenje

Facebook komentari