Žuto upozorenje zbog visokih temperatura zraka u Mostaru i Trebinju

Žuto upozorenje zbog povišenih temperatura zraka izdato je za područja Mostara i Trebinja, u Bosni i Hercegovini, javlja Anadolu Agency (AA).

U Mostaru se očekuje najviša dnevna temperatura zraka između 34 i 36 stepeni, a u Trebinju od 32 do 35 stepeni, osim na planinama.

Jutros je na krajnjem sjeverozapadu Bosne pretežno oblačno vrijeme, a u ostatku zemlje, uglavnom, pretežno vedro.

Danas će u BiH preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne u centralnim i istočnim područjima Bosne su mogući pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren u zapadnim područjima Bosne i u Hercegovini jugozapadni, a u ostatku zemlje sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 26 do 31, na jugu od 32 do 36 stepeni.

U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne su mogući pljuskovi s grmljavinom. Dnevna temperatura oko 31 stepen Celzijusa.

U nedjelju se očekuje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren u Bosni sjeverni i sjeveroistočni, a u Hercegovini jugozapadni. Jutarnja temperatura od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevna od 29 do 34, na jugu do 37 stepeni, prognoza je meteorologa Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine (FHMZBiH).

U ponedjeljak očekuje se sunčano vrijeme uz malu oblačnost. Jutarnja temperatura od 18 do 24, na jugu i sjeveru do 26, a dnevna od 32 do 38 stepeni.

U utorak očekuje se sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 19 do 25, na jugu i sjeveru zemlje do 27, a dnevna 33 do 39 stepeni, a u srijedu sunčano uz malu oblačnost. Jutarnja temperatura od 19 do 25, na jugu do 27, a dnevna 32 do 38 stepeni Celzijusa.

Facebook komentari