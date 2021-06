KO BRINE O RADNICIMA: PO ŽIVOT OPASAN RAD NA + 40!

Službe hitne medicinske pomoći imaju pune ruke posla i ljekari već danima pozivaju građane na oprez, dok sindikati apeliraju na poslodavce da zbog visokih temperatura preraspodijele poslove i da zaštite radnike, pogotovo one koji rade na otvorenom.

Iz Sindikata šumarstva, prerade drveta i papira BiH pozvali su vlasti da, u slučaju da ovako visoke temperature potraju naredna dva dana, proglase stanje elementarne nepogode.

– Apeliramo na poslodavce da primjenjuju mjere zaštite na radu, kako u javnim preduzećima tako i u privatnom sektoru, da se naprave smjene i da se radnici što manje angažiraju u periodu od 10 do 16 sati – kaže Lejla Ćatić, predsjednica Sindikata.

Iako se ovakvi apeli upućuju svaki put kada našu zemlju pogode ovakve vremenske neprilike, u praksi se to, nažalost, skoro ne primjenjuje. Ćatić nam je ispričala da se jučer na licu mjesta, u jednom rasadniku na području Zeničko-dobojskog kantona, uvjerila u kakvim uvjetima ljudi rade.

– To je rad na temperaturi do 36 stepeni i to su, jednostavno, neprihvatljivi uvjeti. Iako su se radnici organizirali da počnu raditi u pet sati ujutro, a da tokom dana prave pauzu, ipak nije jednostavno – pojašnjava ona.

Ćatić: Neprihvatljivi uvjeti

Najteže je zasigurno radnicima na građevini, gdje je rijetkost da ih poslodavac povlači od 11 do 17 sati, ali i svima drugima koji su prisiljeni hljeb zarađivati na otvorenom, na plus 40.

Korištenje odmora

I iz Federalnog ministarstva rada preporučili su poslodavcima da razmotre mogućnost prekida obavljanja poslova na otvorenom u periodu od 12 do 16 sati te nastavka nakon 16 sati. Također, preporučili su im da početak radnog vremena pomjere na šest sati ujutro, kao i da za vrijeme ovih vremenskih neprilika omoguće korištenje godišnjeg odmora te odsustva hroničnim bolesnicima.

Upozorenja ljekara

Ljekari upozoravaju građane da maksimalno izbjegavaju izlazak u najtoplijem dijelu dana, a to se posebno odnosi na starije osobe, srčane i bolesnike oboljele od dijabetesa, djecu i trudnice. Posebno se preporučuje unošenje tečnosti te izbjegavanje alkohola, većeg unosa kofeina, kao i teške, masne i pržene hrane piše Avaz

Facebook komentari