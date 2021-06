GRAĐANI SARAJEVA OD PONEDJELJKA BEZ ZDRAVSTVENIH USLUGA: Neće biti ni vakcinisanja

ponedjeljak, 14. juna, zdravstveni radnici u Kantonu Sarajevo stupiti će u generalni štrajk. Primati će samo hitne slučajeve. Vakcinacije neće biti. Rezultat je ovo, kako kažu iz kantonalnog Sindikata zdravstvenih radnika, višegodišnjih bezuspješnih pregovora sa Vladom KS o potpisivanju granskog koletivnog ugovora.

Građani Kantona Sarajevo od ponedjeljka ostaju bez zdravstvene usluge. Nakon skoro dvogodišnjeg štrajka upozorenja, te borbe protiv COVID-19, kažu primorani su, kažu iz kantonalnih Sindikata.

Ne vraćamo ugrožene pacijente

“Postoji minumum zdravstvenih usluga koji neće dovesti u pitanje život i zdravlje određenih populacija, hroničara, djece, trudnica, onkoloških pacijenata, svih onih koji su životno ugroženi”, izjavila je Mubera Šahinagić iz Sindikata radnika u zdravstvu JU Domovi zdravlja KS.

Nejasno je, kažu iz sindikata, zašto kantonalna vlada odugovlači sa potpisivanjem kolektivnog ugovora, imajući u vidu da bi se time riješili brojni problemi zdravstvenih radnika u KS.

“Riješavate nezakonite koeficijente doktora koj su potpisali 2017. i 2019. jer su strukovni, a zakon o radu ne poznaje strukovne, reprezentativnost je vrlo upitna, jer u registru društava, fondacija i udruženja imate dva pravn lica, dva sindikata doktora, Doma zdravlja i KS, dakle toliko je otvorenih neriješenih pitanja, koje oni mogu riješiti sa ovim potpisivanjem”, poručio je Edo Selimić iz Sindikata zdravstvenih radnika KS.

S druge strane, Sindikat doktora medicine i stomatologije KS neće u štrajk. Ovaj Sindikat broji oko 1.200 članova koji, kako je kazao njihov predsjednik, u ponedjeljak dolaze na posao. No, iz drugih sindikata pojašnjavaju, oni ne mogu raditi bez drugih doktora i ostalih medicinskih radnika. jer, zdravtsvo je timski rad.

Bez medicinara nema rada

“Najveći broj doktora medicine i stomatologije zastupa upravo ova tri sindikata i mi smo svi na fonu da se ovi problemi, do kojih je indirektno doveo i dr. Hočko određenim malverzacijama i političkim pritiscima, koji su doveli do kolektivnih ugovora koji su nažalost proglašeni ništavnim na svim sudskim instancama, i stvorio probleme i za grupu uposlenika doktora medicine i stomatologije, da će se ustvari riješiti”, dodala je Mubera Šahinagić.

Podsjetimo, jedan od osnovnih zahteva radnika u zdravstvu je ujednačavanje koeficijenta plata zdravstvenim radnicima. To bi praktično značilo povećanje plate za 120 KM. No, do dogovora će se očito, teško doći, piše N1

