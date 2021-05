Dr. Stevanović o otkazu 13 anesteziologinja: Voda došla do grla!

Trećeg rješenja nema. Kolegice su se odlučile napustiti ustanovu što je vrlo hrabar potez, očito je voda došla do grla”, kazao je Dr. Dragan Stevanović je za N1 govorio o aktuelnoj situaciji u zdravstvu u jeku otkaza 13 anesteziologinja sa KCUS-a.

“Očito da kolegice nisu imale drugih mogućnosti. Mogle su nastaviti raditi onako kako im se kaže ili napustiti ustanovu. Trećeg rješenja nema. Kolegice su se odlučile napustiti ustanovu što je vrlo hrabar potez, očito je voda došla do grla”, kazao je Stevanović.

Pritisak kao faktor? Ispitivanja, postupci?

“Vi imate jednu vrstu odgovornosti kao ljekar pojedinac, istražitelji na tome insistiraju. Imate pritisak menadžmenta, direktorice, koja nikad nije spremna da svoje odluke pismeno napiše nego to radi preko poslušnika. Onda kad voda dođe do grla, onda se krivica svaljuje na nekog drugog. Imao sam situaciju u Općoj bolnici kada je gospođa Izetbegović bila direktor, ta praksa se nije promijenila“, smatra on.

Poručio je da sve dok je dr. Izetbegović na čelu KCUS-a, situacija se neće promijeniti.

“Sve dok je profesorica Izetbegović direktorica, situacija se neće promijeniti. Niti će ona pisati odluke i ostavljat pismenog traga na onome na čemu insistira, niti će oni koji bi trebali dobiti takve pismene odluke od nje to smjeti tražiti jer će biti izloženi mobbingu. Vi znate i kada se bilo kome obraća, uvijek je tu hrpa potpisa, šefova odijeljenja, klinika, a iza svega stoji onaj ko donosi odluku a nije spreman snositi odgovornost za takve odluke“.

O navodima iz pisma koje Izetbegović uputila?

“Stručni nadzor se vrši svaki dan, prema tome šta znači stručni nadzor danas. Ako su anesteziolozi krivi, po direktorici, zašto stručni nadzor nije vršen prije jedan, dva, tri mjeseca? Direktor je imao tu obavezu i mogao je da reaguje. To su sve priče za malu djecu i bježanje od odgovornosti“, kazao je i dodao:

“Ako je to politički rat, zbog čega su ti ljudi napisali pismo prije mjesec dana? Zbog čega bi neko išao u neizvjesnot? Zbog čega bi Trojci bilo u interesu rizik života građana? I to su priče za malu djecu”.

Još je kazao da svi znaju o jasnom dogovoru SDA i HDZ.

“Svima je vrlo jasan dogovor da su HDZ i SDA podijelili teritoriju FBiH za svoje interesne sfere i niko se u ničije interese ne smije miješati pa i po cijenu života građana. Zato se može objasniti kukavičko ponašanje ministra zdravlja FBiH koji se ne pita ništa kada je u pitanju KCUS. A u Mostaru se pita onoliko koliko šefovi HDZ dozvoljavaju“,piše N1

