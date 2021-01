Dodik se javno izvinio članici Centralne izborne komisije: Nisam htio povrijediti njeno dostojanstvo, ali…

“Savez nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) će sljedeće sedmice podnijeti pojedinačne tužbe protiv svih članova Centralne izborne komisije za kršenje zakona vezano za ponašanje u pogledu izbora i onoga što je vidljivo oko eliminacije izbora u Doboju i Srebrenici”, rekao je Milorad Dodik predsjednik te stranke i predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine na konferenciji za novinare 29. Januara u sjedištu Vlade Republike Srpske u Istočnom Sarajevu, piše Radio Slobodna Evropa.

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine (CIK BiH) prijavila je dan ranije Dodika Tužilaštvu BiH zbog verbalnog napada na članicu CIK BiH, Vanju Bjelica – Prutina.

Krivične prijave će biti podnesene protiv svih članova CIK-a koji su glasali za takvu odluku, najavio je Dodik i rekao da ‘pravni tim SNSD-a na tome već radi’.

“Mislimo da se radi o debeloj zloupotrebi položaja, o politički motivisanim odlukama, o nedoraslim ljudima u Centralnoj izbornoj komisiji i da naprosto građani Doboja i Srebrenice ne zaslužuju takve ljude koji su nesposobni da na adekvatan način djeluju na svim prostorima”, rekao je Dodik osvrćući se na odluku Centralne izborne komisije da poništi izborne rezultate u Srebrenici i Doboju.

On je ranije vrijeđao članove CIK-a BiH iz reda srpskog naroda, govoreći da “samo fukara od Srbina može da glasa za poništenje izbora u Srebrenici”.

Dodik je za Vanju Bjelica-Prutina rekao da je “gospođa koja se predstavlja kao da je predstavnica srpskog naroda, a bila je ili je još udata za Bošnjaka u Sarajevu, muslimana”.

Dodik izjavio kako najava tužbe protiv članova CIK-a nije odgovor na tužbu Komisije prema njemu.

„Ako je gospođu nešto povrijedilo, ja se izvinjavam javno, ali ostajem pri stavu da dotična gospođa iz razloga koji su vezani za činjenice za mene predstavlja sumnju te vrste. Koga sam to još povrijedio u Centralnoj izbornoj komisiji? Ja sam se odnosio prema jednoj osobi, jer to ima veze sa političkom konotacijom. Nisam htio povrijediti njeno dostojanstvo“, kazao je Dodik.

Milorad Dodik, koji je i predsjednik SNSD-a, izjavio je u četvrtak 21. januara u Doboju da je posljednja odluka CIK BiH da poništi izbore u Srebrenici i Doboju ‘etnički inženjering’ te da je ‘usmjerena protiv Republike Srpske, ali isto tako to je i priprema za sljedeće izbore’.

Opozicija iz Republike Srpske tada je pozdravila odluku Izborne komisije, a predsjednik Srpske demokratske stranke (SDS) Mirko Šarović ocijenio je da je odluka Centralne izborne komisije BiH da poništi izbore u Doboju i Srebrenici važan dan za demokratiju u Bosni i Hercegovini.

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je 21. januara poništila izborne rezultate za 26 od 28 birališta za Srebrenicu, kao i 89 od ukupno 108 birališta u Doboju.

Za odluku o poništavanju izbora glasalo je šest članova CIK-a Željko Bakalar, Irena Hadžiabdić, Ahmet Šantić, Jovan Kalaba, Suad Arnautović i Vanja Bjelica – Prutina. Vlado Rogić je jedini bio protiv.

Na sjednici CIK-a su predočene su mnogobrojne malverzacije u vezi sa glasanjem u ove dvije opštine, ustanovljeno omogućavanje glasanja bez važećih dokumenata a grafolozi su utvrditili mnogobrojne nepravilnosti kada su u pitanju potpisi glasača, odnosno krivotvorenje.

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik, pored ostalog, govorio i o vakcinama koje treba da stignu u Republiku Srpsku.

On je rekao kako je dobio garancije da će RS obezbijediti oko 100 hiljada vakcina koje će početi da stižu ovih dana iz Ruske Federacije od različitih proizvođača.

‘Vakcine u RS će biti besplatne i neće biti komercijalizovane’, rekao je Dodik i najavio da će u narednim sedmicama biti u mogućnosti da pokrenu proces vakcinacije u RS,prenosi Depo

Dodik je pored ostalog rekao također da najave Evropske unije da će zatvoriti tržište vakcina ‘nije optimistično’.

“Mislimo da se Evropska unija nije snašla ni na početku ove pandemije i da se ne snalazi ni sada u pogledu vakcina i da to može da bude ozbiljan problem povjerenja u osnovne vrijednosti same Evropske unije a to je prije svega solidarnost”, izjavio je Dodik na konferenciji za novinare održanoj 29. januara u sjedištu Vlade RS u Istočnom Sarajevu.

