Božićna poruka iz Mostara: Svi možemo živjeti u radosti, miru i ljubavi

Uz poziv na razumijevanje i ljubav, blagdan Božić dočekali su pravoslavni vjernici u Mostaru. Ovog puta zbog pandemije koronavirusa Božić se slavi nešto skromnije nego u prošlosti, i to uglavnom u krugu porodice. Ipak, i u takvim uslovima najradosniji praznik vjernici su dočekali na dostojanstven način i u duhu pravoslavne tradicije.

Dugačak je spisak običaja i u mostarskom kraju, nakon što je jutros u crkvama služena božićna liturgija.

“Božić smo ovog puta dočekali u izmijenjenim uslovima u odnosu na prethodne godine, ali ne i sa manjom radošću. To je jedan od najradosnijih praznika. Slavimo rođenje gospoda Isusa Hrista, koji u ovaj svijet dolazi iz ljubavi i uči nas u toj ljubavi, dajući nam vrhunsku zapovijed da ljubimo jedni druge. To je ustvari najveća poruka Božića ove godine. Dakle, da jedni druge ljubimo i pazimo i to je nešto što nas je naučila i pandemija. Svakog Božića je slava na visinama Bogu, na zemlji mir, a među ljudima dobra volja i možda nas je upravo ova godina naučila da nam toga nedostaje. Da slavimo Boga, da među nama vladaju mir i pažnja, da pazimo jedni na druge i da budemo kao naši ljekari i zdravstveni radnici, koji su nam pokazali šta znače hrabrost, požrtvovanje i žrtva za druge. To je Božić”, rekao je za Anadolu Agency (AA), paroh mostarski Duško Kojić.

On je niz vjerskih obreda posljednjih dana predvodio u maloj crkvi smještenoj odmah uz Saborni hram koji je ušao u posljednju fazu obnove. Riječ je o velelepnim i objektima koji spadaju među najstarije u Bosni i Hercegovini. Saborna crkva uskoro će biti i potpuno obnovljena.

“Privodimo kraju građevinske radove na spoljašnosti hrama. Završava se fasada, zvonik skoro da je postavljen, a očekujemo i da se uskoro postavi krst na tornju. Već su postavljeni satovi i po njima se radujemo ovom Božiću, jer je jedan donirao pravoslavni hrišćanin, drugi rimokatolički krišćanin, a treći pripadnik islamske vjeroispovijesti. I to je poruka iz Mostara ovog Božića – možemo svi živjeti u radosti, miru i ljubavi. Sredstava za obnovu nema dovoljno, ona se prikupljaju i mislim da smo na dobrom putu”, dodao je Kojić.

Božić je s radošću dočekao i vjeroučitelj u ovoj crkvi Njegoš Veljančić.

“Božić je najradosniji hrišćanski praznik. To je blagdan mira, ljubavi, radosti i veselja. Otkako se praznuje – od prije 2.000 godina do danas, on se proslavlja na isti način. Sa istom radošću smo ga dočekali i ovog puta. Svakako, ove godine u izmijenjenim uslovima, ali šta da se radi. Božić nije ništa manje radostan nego prethodnih godina”, rekao je Veljančić.

Radost Božića posebno je velika kod najmlađih sa kojima se svakodnevno druži i Veljančić.

“Pored svih nas, Božiću se najviše ipak raduju djeca. Posebno drevnim božićnim običajima. Jučer je bio Badnji dan i tradicionalno pijukanje u kojem su djeca tražila poklone ispod slame. Za djecu je Božić poseban praznik, posebna radost i posebno veselje”, rekao je na kraju Veljančić.

