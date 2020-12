„KAŽU LI DRAŠKU DA BROJEVE ZAPISUJEMO ARAPSKIM OZNAKAMA, ŽIVO SMO NAJE*ALI…“: Dragan Bursać brutalno o potezima gradonačelnika Banje Luke

Serijom objava na Twitteru svoje mišljenje o svemu dao je i banjalučki novinar i kolumnista Dragan Bursać.

“Nego, kažu li Drašku da brojeve zapisujemo arapskim oznakama, živo smo naje*ali”, poručio je Bursać.Najluđi su mi ovi što se čude četniku Drašku Stanivukoviću, populisti sa srednjom školom, kako ćiriličari po Banjaluci!”, nastavio je on,piše Slobodnabosna

Nego, kažu li Drašku da brojeve zapisujemo arapskim oznakama, živo smo najebali. — Dragan Bursać (@dijalekticar) December 26, 2020

-To su te “krucijalne“ stvari! A kakva je to bila do sad Banjaluka Draško? Populizma i srbovanja. Osvježilo!

To su te “krucijalne“ stvari! A kakva je to bila do sad Banjaluka Draško? Populizma i srbovanja. Osvježilo! https://t.co/NBTOtzqln2 — Dragan Bursać (@dijalekticar) December 26, 2020

Facebook komentari