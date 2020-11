Američki ljekar objavio snimak: Ovo je posljednje što vide ljudi koji umiru od koronavirusa

Objavio je video u kojem simulira prizore koji bi mogli biti posljednji za njih, prenosi “Faktor“.

– Molim vas, slušajte. Ne želim biti posljednja osoba koja će gledati u vaše prestrašene oči – napisao je uz snimak koji je objavio na Twitteru.

– Ovako izgleda kada dišete 40 puta u minuti, kad vam je nivo kisika značajno ispod 80. Ovako će to izgledati. Nadam se da vaši posljednji trenuci u životu neće biti ovakvi. Jer upravo ovo ćete vidjeti na kraju svog života ako ne počnemo u javnosti nositi maske – upozorio je, prenosi BBC.

Dodao je kako nošenje maski nije ni približno neugodno kao osjećaj kada vam u dušnik neko gura dio plastike.

Please listen as this is dire. I don’t want to be the last person that looks in your frightened eyes. #MaskUp ⁦@DrKenRemy1⁩ ⁦@WUSTLmed⁩ pic.twitter.com/qwb4eERlfE

— Kenneth E. Remy, MD, MHSc, FCCM (@DrKenRemy1) November 21, 2020